¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¿Æ²ñ¼Ò¡¡Æü»Þµ×¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡¡¼«¤é¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤GÂåÉ½¤Î¼Ç¤¤ò¿½¤·½Ð¡¡À¶¿å¼ÒÄ¹¤ò½ü¤¯¼ÒÆâ½Ð¿È¤Î¼èÄùÌòÁ´°÷¼Ç¤¤Ø
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¿Æ²ñ¼Ò¤Ï¡¢Æü»Þµ×¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü»Þ»á¤Ï¼«¤é¡¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤Î¼Ç¤¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¡¡¶â¸÷½¤ ¼ÒÄ¹
¡Ö¤´ËÜ¿Í¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÉ½¤Ï¼Ç¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü»ÞÁêÃÌÌò¤Ï³ä¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é·Ð±Ä¤Îºþ¿·¤ÎÊý¸þ¤Ë¤Ï»¿À®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î·Ð±Ä¤òºþ¿·¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¤¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤¤ç¤¦ÉÕ¤Ç¡¢Æü»Þµ×¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤¬ÂàÇ¤¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤â¡¢6·î¤Î³ô¼çÁí²ñ¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¡¢È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤È½÷À¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£
¹Á¹À°ì ¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë 1·î27Æü
¡Ö¿Í¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼ÒÆâ¤Ç¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤¬¸ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
1·î¡¢Åö»þ¤Î²ÅÇ¼²ñÄ¹¤È¹Á¼ÒÄ¹¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¼Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎCMÊü±Ç¤Î¸«¹ç¤ï¤»¤¬Â³¤¡¢2·î¤ÎÊüÁ÷¼ýÆþ¤Ï9³ä¤â¸º¾¯¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Âç³ô¼ç¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏÆü»Þ»á¤Î¼Ç¤¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÎÆÈºÛ¼Ô¤¬¤³¤ÎµðÂç¤ÊÊüÁ÷¥°¥ë¡¼¥×¤ò40Ç¯¶á¤¯¤â»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æü»Þ»á¤Ïµî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Î¿Í»ö¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Æü»Þ»á¡Ä
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡²ÅÇ¼½¤¼£ Á°²ñÄ¹¡¡º£Ç¯1·î
¡Ö·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ªÃÎ·Ã¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡Ä¡×
¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¡¡¶â¸÷½¤ ¼ÒÄ¹¡¡º£Ç¯1·î
¡Ö¡ÊÆü»ÞÁêÃÌÌò¤¬¡Ë¤³¤Î´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤ÎÁÃ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç¤Ï°ìÀÚ¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Æü»Þ»á¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èÄùÌò¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢JNN¤Î¼èºà¤Ë¡Ö·ÑÂ³¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤ë¿Í¤ËÂàÇ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢À¶¿å¼ÒÄ¹¤ò½ü¤¯¡¢¼ÒÆâ½Ð¿È¤Î¼èÄùÌò¤¬Á´°÷¼Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¿È¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÁÌä
¡Ö40Ç¯°Ê¾å¡¢¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤¿Æü»Þ¤µ¤ó¤¬º£¸å¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤¹Í½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¡¡¶â¸÷½¤ ¼ÒÄ¹
¡Ö¤½¤ì¤Ï²æ¡¹¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤´ËÜ¿Í¤¬¤½¤¦¤¤¤¦°Õ»×¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤òÀß¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÀß¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Æü»Þ»á¤Ï¸½ºß¤â¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¿Æ²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ22¿Í¤Î¼èÄùÌò¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡£¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Ï½÷À¼èÄùÌò¤ÎÈæÎ¨¤ò3³ä°Ê¾å¤È¤·¡¢50ºÐÂå°Ê²¼¤Î¿Íºà¤ò¿·¤¿¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¿Æ²ñ¼Ò¤ÏÍè½µ31Æü¡¢Î×»þ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ç¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤«¤é°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£