ÀÄ³ØÂç£Ï£Â½é¤Î¥Þ¥é¥½¥óÀ¤³¦ÂåÉ½¡¦µÈÅÄÍ´Ìé¡ÖÂçÇ÷¤µ¤ó¤Î½ç°Ì¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¡¡£¹·îÅìµþÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤¬²ñ¸«
¡¡£¹·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Î¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½µ¼Ô²ñ¸«¤¬£²£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¤ÏµÈÅÄÍ´Ìé¡Ê£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë¡¢½÷»Ò¤Ï°ÂÆ£Í§¹á¡Ê¤·¤Þ¤à¤é¡Ë¡¢¾®ÎÓ¹áºÚ¡ÊÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç½Ð¿È¤Ç½é¤Î¥Þ¥é¥½¥óÀ¤³¦ÂåÉ½¤È¤Ê¤ë½é½Ð¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜÎòÂå£³°Ì¤Î£²»þ´Ö£µÊ¬£±£¶ÉÃ¤ÎµÏ¿¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡£º£¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç£¶°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÇ÷·æ¡£¡Ö°ì½ï¤ËÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢»ÑÀª¤ò³Ø¤ó¤À¡£ÂçÇ÷¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿²áÄø¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢ÂçÇ÷¤µ¤ó¤Î½ç°Ì¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·¡¢¾å°ÌÆþ¾Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤º¤ÏÀ¤³¦Î¦¾å¤ÇÀ¤³¦Áê¼ê¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÀï¤¨¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê£Ê£Í£Ã¡Ë¥·¥ê¡¼¥º£´¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿°ÂÆ£¤Ï¡Öº£¤Ç¤¤ë¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢£¸°ÌÆþ¾Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¸å²ù¤Ê¤¯Áö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¾Ð´é¡£ÁáÂç¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥µ¡¼¥¯¥ë½Ð¿È¤Î¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£