マンチェスター・ユナイテッドの生え抜きMFは今夏国外移籍を決断する可能性がある。



『calciomercato.it』によると、インテルは今夏の移籍市場でマンUに所属する19歳のイングランド代表MFコビー・メイヌーの獲得を検討しているという。



マンUの下部組織出身のメイヌーは2023年1月にトップチーム昇格を果たすと、加入後ここまでは60試合に出場し、6ゴールを記録するなど10代ながら活躍。今季もプレミアリーグ15試合に先発出場するなど、クラブの未来を担う選手として期待されている。





Academy graduate, Kobbie Mainoo scores in the #EmiratesFACup Final for @ManUtd pic.twitter.com/d68cAKvaE8