¡Ö¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é21Ç¯à¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷á¶á±Æ¤Ë¾×·â¡ÖÌÜ¤òµ¿¤¦¤Û¤É¡Ä¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¡¡2004Ç¯¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿34ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÊ¡ÅÄº»µª(·§ËÜ»Ô½Ð¿È)¡£¡Ö½Õ¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Çö»ç¤Ç¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÃ¸¤¤¿§¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÅê¹Æ¡£½Õ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öº»µª¤µ¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª»ç¤â¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÌÜ¤òµ¿¤¦¤Û¤É¤ËÈþ¤·¤¯¡¢¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö½ÕÉþ¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ï04Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç±éµ»ÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Á¥ã¡¼¥É¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2023Ç¯)¤Ë½Ð±é¡£Ï£¶âÏ¢¹ç¤Î³«È¯¼Ô¡¦»Þ¸«¶À²Ö¤ò±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£