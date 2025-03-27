¡Ö¤³¤ì¤«¡ª¡ª¡×à¿å¥À¥¦á¤Ç¿Íµ¤¤Î35ºÐ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÈÖÁÈMC¤òÂ´¶È¡Ö¿å¥À¥¦¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¶è¤Ë¡×È¿¶ÁÁê¼¡¤°
¢¡ÀÐÀî¤Î¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¢¡
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¡×¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼(35)¤¬¡¢26Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£6Ç¯È¾½Ð±é¤·¤¿¥í¡¼¥«¥ë¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÎÂ´¶È¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀÐÀî¸©¤Î³§¤µ¤ó¡ªËÌÎ¦¤Î³§¤µ¤ó¡ª6Ç¯È¾ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼«¿È¤¬MC¤òÃ´Åö¤·¤¿ÀÐÀî¸©¤Î¥í¡¼¥«¥ë¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÀä¹¥Ä´W¡×(ËÌÎ¦ÊüÁ÷)¤ÎÂ´¶È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ÎMC¤ò¼«Ê¬¤¬¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿´ñÀ×¤ÈÀÐÀî¸©¤¬ºÇ¹â¤Î³¹¤È¸À¤¦»ö¤ÏÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¤·¤¿¡£
¢¡à¿å¥À¥¦áÀ¸ÊüÁ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¥³¥á¥ó¥ÈÁê¼¡¤°¢¡
¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤¬Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó(TBS)¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¸á¸å9»þ32Ê¬¡£Æ±Æü¸á¸å10»þ¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿å¥À¥¦¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤¬6Ç¯È¾¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÐÀî¸©¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈº£Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤·¤¿¤ÎÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Àâ¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¡ª¡ª¡×¡Ö¿å¥À¥¦¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¶è¤Ë(¾Ð)¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£