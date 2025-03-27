熊本市教育委員会は、4月1日付の教職員の人事異動を発表しました。

【名簿一覧を見る】熊本市教職員 人事異動2025【小学校・中学校・高校・専門学校・特別支援学校・幼稚園】

4月1日付で新たに採用する職員は280人で、熊本市が2012年に政令市に移行した後、過去最多だった昨年度（310人）より30人少なくなりました。

異動する総人数は1008人で、昨年度（977人）より31人多くなっています。

内訳は、

▼小学校628人

▼中学353人

▼高校・ビジネス専門学校7人

▼幼稚園9人

▼特別支援学校11人となっています。

一方、退職者（3月31日付）は前年（2023年3月）と比べて112人多い206人でした。

なお女性の管理職は62人で、管理職全体のうち20.6％となり、2024年度より1.7%減少しています。内訳は、校長が21人で、副校長と教頭、園長は合わせて41人でした。

以下、人事異動の名簿です。（敬称略）

名簿一覧は【目次】を参考にご覧ください。

【目次】

▼小学校（校長・教頭）

▼小学校（教員採用）

▼小学校（教員転任転補・退職・事務職員など）

▼中学校（校長・教頭・教員採用）

▼中学校（教員転任転補・退職・事務職員など）

▼市立高校・専門学校・幼稚園・特別支援学校の人事異動

※「NEWS DIG」以外でご覧の方は【名簿一覧を見る】や【関連記事】から名簿を確認できます。

※配布された名簿の状況により、正しく表示されていない文字もあります。ご了承ください。

＜小学校の人事異動＞

【小学校長採用】

【小学校長転任転補】

【小学校長市教委への転任】【小学校長退職】

【小学校教頭採用】

【小学校教頭転任転補】【小学校教頭市教委への転任】【小学校教頭熊大付属小への転任】【小学校教頭熊大教職大学院への転任】【小学校教頭退職】

【小学校教員採用】

【小学校教員採用】

【小学校教員採用】

【小学校教員採用】

【小学校教員採用】

【小学校教員転任転補】

【小学校教員転任転補】

【小学校教員転任転補】

【小学校教員転任転補】

【小学校教員転任転補】

【小学校教員転任転補】

【小学校教員転任転補】

【小学校教員転任転補】

【小学校教員転任転補】

【小学校教員転任転補】

【小学校教員転任転補】

【小学校教員転任転補】

【小学校教員転任転補（続き）】【小学校教員市教委への転任】【小学校教員熊大附属小への転任】

【小学校教員退職】

【小学校教員退職】

【小学校教員退職】

【小学校教員退職】

【小学校教員退職】

【小学校事務職員採用】【小学校事務職員転任転補】

【小学校事務職員市教委への転任】【小学校事務職員退職】

＜中学校の人事異動＞

【中学校長採用】【中学校長転任転補】【中学校長市教委への転任】【中学校長退職】

【中学校教頭採用】【中学校教頭転任転補】【中学校教頭市教委への転任】

【中学校教員採用】

【中学校教員採用】

【中学校教員採用】

【中学校教員採用】

【中学校教員採用】

【中学校教員転任転補】

【中学校教員転任転補】

【中学校教員転任転補】

【中学校教員転任転補】

【中学校教員転任転補】

【中学校教員転任転補】

【中学校教員転任転補】【中学校教員市教委への転任】【中学校教員熊大附属中への転任】【中学校教員退職】

【中学校教員退職】

【中学校教員退職】【中学校事務職員採用】【中学校事務職員転任転補】

【中学校事務職員市教委への転任】【中学校事務職員退職】

＜熊本市立高校・専門学校・幼稚園・特別支援学校の人事異動＞

【高等学校教員採用】【高等学校教員転任転補】【高等学校教員退職】

【総合ビジネス専門学校教員転任転補】【総合ビジネス専門学校教員退職】

【幼稚園長転任転補】【幼稚園長退職】

【幼稚園教諭採用】【幼稚園教諭転任転補】【幼稚園教諭退職】

【特別支援学校長採用】【特別支援学校長転任転補】【特別支援学校長市教委への転任】【特別支援学校長退職】【特別支援学校教頭転任転補】

【特別支援学校教員転任転補】【特別支援学校教員市教委への転任】【特別支援学校教員退職】

【特別支援学校事務職員転任転補】