Çú¾ÐÌäÂê½Ð±é¡¡£´¡¦£±£¸¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤¬½é½Ð±é¡ª
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¡ÊÂÀÅÄ¸÷¡¢ÅÄÃæÍµÆó¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë»öÌ³½ê¼çºÅ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¡Ê£´·î£±£¸Æü¡á»þ»öÄÌ¿®¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡×¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡×¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£·Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡×¡ÊÀîËÌÌÐÀ¡¡¢¥¬¥¯¡Ë¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡×¡ÊÂçÄáÈîËþ¡¢ÛØ¸¶ÍÎÊ¿¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë£²£°£²£´Ç¯¤Î¡Ö£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£ÆÃ¤Ë¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤Ï£Í¡Ý£±·è¾¡à¾ïÏ¢á¤ÎÄ¶¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤â¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡×¡Ö£Â£Ï£Ï£Í£Å£Ò¡õ¥×¥ê¥ó¥×¥ê¥ó¡×¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡Æ±¥é¥¤¥Ö¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¤¬£²¤«·î¤Ë£±²ó¡¢¿·¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼õ¤±¤ëÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥¿¥óÀª¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È£²£°£²£´¡×¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢£¶·î£¶¡¢£·Æü¤ËÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤ë¡Ö¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë£³¹æ¼¼¡×¤ä¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤Ç¯±Û¤·¤ª¤â¤·¤íÁñ¡ª¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ö¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¡×¡¢±Ç²è½é¼ç±é¤ÇÏÃÂêÀÈ´·²¤Î¤°¤ó¤Ô¤£¤òÍÊ¤¹¤ë¡Ö½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¡×¤é¡¢ÃíÌÜ³ô¤¬½Ð±é¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¥å¥¦¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó¤âÇú¾Ð¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£