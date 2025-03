3月23日(土)に開催された「ツタロックフェス2025」。トンボコープのライブレポートをお届けする。昨年はクロージングアクトとして登場したトンボコープが、再びCOSMIC STAGEにカムバック。天使の梯子のような光が降り注ぐなか、静寂を連れて姿を現すと「ツタロック、よろしく」と告げ、「フラッシュバック」を呼びこんだ。この1年で、きっとたくさんの経験を積み重ねてきたのだろう。活動3年目の瑞々しさこそあれど、緊張している様子は感じられない。そればかりか「自分たちらしくステージに立つ」と謳うような伸び伸びとしたムードすら伝わっている。彼らの空気に染まったのか、オーディエンスもどこか解けた雰囲気で、自由に音楽に乗って揺れていた。

「幕張、始めようぜ!」と焚きつけると、会場一体となって盛り上がっていくターンに突入。「彗星」ではクラップを巻き起こし、「風の噂」では雪村りん(vo./gt.)の合図で一斉にジャンプ。彼らが作り出すフランクに音楽に混ざれる空気感は、パフォーマンス中に雪村が放った「誰一人置いていかないからな」という言葉を体現するかのよう。「明日の一面」になると「本気見せてやるよ!」と宣言し、各プレイヤーが堂々たるソロプレイを繰り広げた。”ラララ ウォッオーオ”と特大のシンガロンが響き渡ったのは「喜怒哀楽」だ。COSMIC STAGEにはカラフルな歌声が満ち、どこをどう切り取ってもピースフル。そんな空間を愛しむように、雪村は目の前にいるひとりひとりの”君”へ、真っすぐに言葉を届けていった。それでいて、”もし少しでも違っていたらツタロックとは出会えていなかった”と、歌詞にアレンジを加えるチャーミングな演出だって忘れはしない。空気をひとつに結ぶことも、ひとりひとりと向き合うことも、ありのままで煌めくことも全部同時に成し遂げてしまうのだ、トンボコープというバンドは。ラストに「Now is the best!!!」を投下し、全力疾走で駆け抜けると、瑞々しくステージを締めくくった。<イベント情報>Vポイント presents ツタロックフェス2025 supported by ZOZOTOWN2025年3月22日(土)23日(日)幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール主催:CCCミュージックラボ(株)/ライブマスターズ(株)企画:CCCミュージックラボ(株)制作:ライブマスターズ(株)運営:(株)ディスクガレージ特別協賛:CCCMKホールディングス(株)/ 三井住友カード株式会社、株式会社ZOZO<公式SNS>Twitter:https://twitter.com/tsutarockliveinstagram:https://www.instagram.com/tsuta_rock_live_official/Facebook:https://www.facebook.com/tsutarocklive/