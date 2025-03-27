ÆüËÜ¥×¥íÌîµå³«Ëë¤Ç¡È£×²¬ÅÄ¡É¤¬¡Ö¥¦¡Á¥ï¥ª¡ª¡× T-²¬ÅÄ¢ª¤Þ¤¹¤ª¤«²¬ÅÄ¤Ø¡ÖËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡¦²¬ÅÄ·½±¦¤È¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥ºT-²¬ÅÄ¤¬¡È£×²¬ÅÄ¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤ç¤¦27ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ø¡Á½Ë¡¦¥×¥íÌîµå³«Ëë¡ª¡Á¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹VÃ¥´Ô¤À¡¼¡ª¥¦¡Á¥ï¥ª¡ª£×²¬ÅÄ¤¬ÀøÆþÄ´ºº¤·¤Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê¿¼0¡§25¡Á0¡§55¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ç¡¼¥ÈÍê¤à¤¾¡ª ¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¡õ²¬ÅÄ·½±¦¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡È£×²¬ÅÄ¡É¤Ï¡¢28Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÆüËÜ¥×¥íÌîµå¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¡õ¥×¥íÌÜÀþ¤ÇÄ¾·â¼èºà¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò°¦¤¹¤ë¤Þ¤¹¤ª¤«²¬ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿T-²¬ÅÄ¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡£¡Ö¤¤ç¤¦¼èºà¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤À¤É¤³¤«¤³¤¦¡Ä¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¿¤¢¤ÎTÁª¼ê¤¬¡¢²¿¤Ç²¶¤Î²£¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¡È¤É¤¦¤¾¡ª¡É¤Ã¤Æ¡ÊT-²¬ÅÄ»á¤Ë¡ËÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸½¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢Ä¹Ç¯±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡È¿ä¤·¡É¤È¤Î¶¦±é¤òÌ´¸«¿´ÃÏ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡T-²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤Ë¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·ËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¸å¤Î¡È£×²¬ÅÄ¡É¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÎÉ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¸å¡¢ºòÇ¯¤Ï5°ÌÅ¾Íî¡£¤Þ¤¹¤ª¤«²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê2Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦2ÅÙ¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó°Ê¾å¤ËÁª¼ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦Á´ÎÏ¤Ç¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¡È¥ª¥êÅÞ¡É¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¡¢¸ÅÅÄÅçÀ®Î¶¡¢»³ùõñ¥°ìÏº¡¢¶åÎ¤°¡Ï¡¤éÃíÌÜÁª¼ê¤Î»Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëNPBÄÌ»»250¥»¡¼¥ÖÃ£À®¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¡¦Ê¿Ìî²Â¼÷¡¢¿·¼ç¾¤Î¤¿ÆÜµÜÍµ¿¿¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ç¡¼¥ÈÍê¤à¤¾¡ª ¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¡õ²¬ÅÄ·½±¦¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡È£×²¬ÅÄ¡É¤Ï¡¢28Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÆüËÜ¥×¥íÌîµå¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¡õ¥×¥íÌÜÀþ¤ÇÄ¾·â¼èºà¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò°¦¤¹¤ë¤Þ¤¹¤ª¤«²¬ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿T-²¬ÅÄ¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡£¡Ö¤¤ç¤¦¼èºà¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤À¤É¤³¤«¤³¤¦¡Ä¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¿¤¢¤ÎTÁª¼ê¤¬¡¢²¿¤Ç²¶¤Î²£¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¡È¤É¤¦¤¾¡ª¡É¤Ã¤Æ¡ÊT-²¬ÅÄ»á¤Ë¡ËÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸½¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢Ä¹Ç¯±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡È¿ä¤·¡É¤È¤Î¶¦±é¤òÌ´¸«¿´ÃÏ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¸å¡¢ºòÇ¯¤Ï5°ÌÅ¾Íî¡£¤Þ¤¹¤ª¤«²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê2Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦2ÅÙ¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó°Ê¾å¤ËÁª¼ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦Á´ÎÏ¤Ç¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¡È¥ª¥êÅÞ¡É¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¡¢¸ÅÅÄÅçÀ®Î¶¡¢»³ùõñ¥°ìÏº¡¢¶åÎ¤°¡Ï¡¤éÃíÌÜÁª¼ê¤Î»Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëNPBÄÌ»»250¥»¡¼¥ÖÃ£À®¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¡¦Ê¿Ìî²Â¼÷¡¢¿·¼ç¾¤Î¤¿ÆÜµÜÍµ¿¿¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÆÏ¤±¤ë¡£