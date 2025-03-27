¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤ÎÌë¤ò¤¹¤¯¤¤¤Ë¡×¤ÏABC¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤¬¸µ¥Í¥¿¡¡¸«¤É¤³¤í¤ò¡Ö¾®¥Í¥¿½¸¡×¤Ç¾Ò²ð
¡¡¡ÚABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃµÄå!¡¡¥Ê¥¤¥·¥ç¥¹¥¯¡¼¥×¡Û¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï!¡¡PRÉô¤ÎOÌî¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Ê¥¤¥·¥ç¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¸¶¹Æ¤ò½ñ¤±¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿!¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÌÀÆü28ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡¡¤¢¤ÎÌë¤ò¤¹¤¯¤¤¤Ë¡×¤Ï¤³¤Î¥³¥é¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Í¥¿¸µ¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¡ÖÃµÄå!¡¡¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÃµÄå!¡¡¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿¤¢¤ë²ÈÂ²¤¬´ñÀ×¤ÎÌë¤ò²á¤´¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡ÖÌë¤Î³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤Ç¡ÖÃµÄå!¡¡¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÍÄÆëÀ÷2¿Í¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÎ¥º§¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤Çº¤á¤ëÃæÇ¯É×ÉØ¤Ë¡£¾®³ØÀ¸¤Î1¿ÍÌ¼¤Ï¤½¤ó¤ÊÎ¾¿Æ¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Í§¿Í¤ÈÌë¤Î³Ø¹»¤Ë²È½Ð¤¹¤ë¡£Ì¼¤ÎÁÜº÷¤Î¤¿¤á¡¢³Ø¹»¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤ÀÉ×ÉØ¤Ï¤½¤³¤ÇÄ¹Ç¯¹ÔÊýÃÎ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎºÆ²ñ¡£Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿²áµî¡¢Ì¼¤ÎÇº¤ß¡¢·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡£Ìë¤Î³Ø¹»¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç²ÈÂ²¤Î ÌäÂê¤Ï¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¥ó¤È²ò·è¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÏËÜ²È¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤ÆºÙÉô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë»Å³Ý¤±¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡È¤¢¤ÎÌë¤ò¤¹¤¯¤¤¤ËÈÇ¡¡¾®¥Í¥¿½¸¡É¤È¤·¤Æ5¤Ä¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡¡»ä¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ø¤§¤§¡Á¡ª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â¼ÂºÝ¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾®¥Í¥¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¤³¤³¤«¤é¾®¥Í¥¿¤ò2¤Ä!
¡¡¡¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª»°¿Í¡¢ÏÂÅÄÄ«»ÒÌò¤ÎÂ¼Àî³¨Íü¤µ¤ó¡¢ÏÂÅÄÈ»¿ÍÌò¤ÎÂçÅì½Ù²ð¤µ¤ó¡¢ÃæÌîæÆÂÀÌò¤ÎºÙÀî³Ù¤µ¤ó¤ÏÁ´°÷¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿ÂçºåÉÜ½Ð¿È!¡¡¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤Ë¤è¤ë¸ìÈø¶¯¤á¤ÊÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤ä²ñÏÃ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿1
¡¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¡Ö¤¢¤ÎÌë¤ò¤¹¤¯¤¤¤Ë¡×¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë»ÒÌò¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î¼ê½ñ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹!¡¡Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥´²¼¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖTHE NIGHT SCOOP¡×¤ÏËÜ²È¤Î¡Öknight scoop¡×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤Æ¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¡£·è¤·¤Æ½ñ¤´Ö°ã¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹(¾Ð)
¡¡¼¡¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÈþ½Ñ¤«¤é¾®¥Í¥¿¤ò2¤Ä!
¡¡£ËÜ²È¤Î¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤ÎVTR¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡¢¥í¥±¥Ð¥¹¼ÖÆâ¤Ç°ÍÍê¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥¯¤ÏËÜ²È¤ÇÃµÄå¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹!¡¡»ä¤â»ý¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)
¡¡¤¥É¥é¥Þ¤Î¸åÈ¾¤Ç¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥«¥×¥»¥ë¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÀÎ¤ÎËÜ²È¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤¬ÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»²¹Í¤Ëº£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤ËÈþ½Ñ¤µ¤ó¤¬ºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹!¡¡¥ì¥¢¤Ç¤¹¤Í¡ÄÍß¤·¤¤!!
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥É¥é¥ÞÃæ¤Î»ÒÌò¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾®¥Í¥¿¤¬¡ª
¡¡¥»ÒÌò¤ÎÆó¿Í¤À¤±¤Ç¤Õ¤¶¤±¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÆ°¤¤ÏËÜ²È¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¾ïÏ¢°ÍÍê¼Ô¤µ¤ó¤Î¡È¼ó¤À¤±¥¨¥°¥¶¥¤¥ë¡É¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹!¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤âËÜ²È¤Ø¤Î°¦¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í!
¡¡¾®¥Í¥¿½¸¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÅì½Ù²ð¤µ¤ó¤ÏÌÀÆüÊüÁ÷¤Î¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤Ë¤â¸ÜÌä¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÖÃµÄå!¡¡¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡¡¤¢¤ÎÌë¤ò¤¹¤¯¤¤¤Ë¡×¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¼¤ÒÎ¾ÈÖÁÈ¤ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤!
¡¡¢¦¼¹É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡¡OÌî¡Ä´ØÀ¾½Ð¿È¡£¤â¤¦30Ç¯Á°¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î»ä¤Ï¡¢2¤Ä¾å¤Î·»¤¬Ì²µ¤¤Ë¾¡¤Æ¤º¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ì²µ¤¤ËÂÑ¤¨¤Æ¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÍâÄ«¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²ù¤·¤¬¤ë·»¤Ë¤¤¤«¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤«¤ò¼«Ëýµ¤¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç2ÅÙ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤ÎÈÕ¼à¤Î¥·¥á¤Î¤ªÃãÄÒ¤±¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤ÏÂç¿Í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤âÌ£¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£