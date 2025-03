マイケル・ダグラス＆キャサリン・ゼタ＝ジョーンズのイケメン息子が映画デビュー！

マイケル・ダグラスとキャサリン・ゼタ=ジョーンズの息子で、イケメンと名高いディラン・マイケル・ダグラス(24)が、新作心理スリラーで映画デビューを果たすことが分かった。Varietyによると、ディランが出演するのは、映画『I Will Come to You』。MVや短編映画を手掛けてきたジェイコブ・アーデンが脚本と監督を務める。魅力と危険、隠された真実と裏切りが招く苦しい結果が複雑に絡み合う様子を深く掘り下げ、人間の心理を模索させる作品だそうだ。

ディランが演じるのは、相反する欲望と陰気な動機を抱える複雑で謎めいた主人公ジュリアン・マークス。「この役どころの複雑さと奥深さに惹かれました。キャラクターに息を吹き込み、限界を押し広げるプロジェクトに参加できることを楽しみにしています」と述べている。キャサリン・ゼタ=ジョーンズとマイケル・ダグラスは、2000年に結婚し、同年ディランが誕生。21歳の娘キャリスがいるほか、マイケルには元妻との間に46歳の息子キャメロンがいる。ディランは2022年にアメリカの名門ブラウン大学を卒業。同年12月には、ディズニープラスのドラマシリーズ『ナショナル・トレジャー 一族の謎』のプレミアイベントに母と一緒に来場している。キャサリンの美貌とマイケルのカリスマ性を受け継いでおり、これまで度々イケメンだと注目を集めてきた。