¡Ú½©ÅÄ¸©ÃÎ»öÁªµóÆÃ½¸⑤¡Û¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ÎÃÂÀ¸¡ÖÊ¬¤Ù¤ó¡×¤Î¸½¾õ¡¡¤ª»º¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÃæ»ß¤¹¤ëÉÂ±¡¤â¡ÄÇ¥ÉØ¤ä²ÈÂ²¤ÎÉÔ°Â
Íè·î6Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë½©ÅÄ¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ë¸þ¤±¡¢ABS news every.¤Ç¤Ï¡¢½©ÅÄ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÆü¤Î27Æü¤Ï¡¢Ê¬¤Ù¤ó¡¢½Ð»º¤¬¤Ç¤¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Î¸º¾¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢Íè·î1Æü»þÅÀ¤Ç¡¢8¤Ä¤Î»Ô¤Î16¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤·¤«½Ð»º¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Î»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤ª»º¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÃæ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í¸ý¸º¾¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢°åÎÅ¤Î½¸Ìó²½¤¬¿Ê¤à½©ÅÄ¸©¡£
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
Âç´Û»Ô 40Âå Êì¿Æ
¡Öº¤¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¼¯³Ñ»Ô 30Âå Êì¿Æ
¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¶á¾ì¤Ë¤¢¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç´Û»Ô 30Âå Êì¿Æ
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Ì¿¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë½Ö´Ö¡¢Ê¬¤Ù¤ó¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤¬¡¢¸©Æâ¤ÇÂç¤¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½»¤à¤Þ¤Á¤Ç»º¤á¤Ê¤¤¡Ä¶ì½Â¤Î·èÃÇ¡¡Ê¬ÊÚ¼è¤ê°·¤¤¤ÎÃæ»ß
»ÔÆâÍ£°ì¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¡¢ËÌ½©ÅÄ»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Ç¤¹¡£
Æâ²Ê¤ä³°²Ê¡¢¾®»ù²Ê¤Ê¤É¡¢21¤Î²Ê¤Ç¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤È¿Í¸ý¸º¾¯¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤Ï¡¢¤¤¤ÞÂç¤¤Ê´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ½©ÅÄ»ÔÌ±ÉÂ±¡¡¡Áêß·½ÓÏ¯ ±¡Ä¹
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬Ê¬ÊÚ¼¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦º£Ç¯¤«¤é»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Û¤ó¤Î10Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï100·ï°Ê¾å¤ª»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤Ï½õ»º»Õ¤µ¤ó¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£Ç¯¤Î4·î¤«¤éÊ¬¤Ù¤ó¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÉÂ±¡¤¬·è¤á¤¿¡¢½Ð»º¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ÎÃæ»ß¡£
¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ½©ÅÄ»ÔÌ±ÉÂ±¡¡¡Áêß·½ÓÏ¯ ±¡Ä¹
¡Ö24»þ´Ö365Æü¤ª»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ê½õ»º»Õ¡Ë10¿Í¤Ç¤â¥«¥Ä¥«¥Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤â¤¦3¿Í¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª»º¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢Ê¬¤Ù¤ó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò¤ä¤á¤ë»ÜÀß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2010Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î27¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤¬Ê¬¤Ù¤ó¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï¡¢¤³¤Î15Ç¯´Ö¤Ç¸º¾¯¡£
¿·Ç¯ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ëÍè·î1Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ16¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤·¤«½Ð»º¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤âÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢½©ÅÄ»Ô¤äÂç´Û»Ô¡¢²£¼ê»Ô¤Ê¤É¡¢8¤Ä¤Î»Ô¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ä¤ë17¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤à¼«¼£ÂÎ¤Ç½Ð»º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
°åÎÅ¤ÎÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤È¡¢¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ë½Ð»º¿ô¤Î¸º¾¯¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ½©ÅÄ»ÔÌ±ÉÂ±¡¡¡Áêß·½ÓÏ¯ ±¡Ä¹
¡Ö1¸Ä¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ´¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¡£¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢Âç¤¤ÊÃÏ°è¤Ç¤½¤ÎÃÏ°è¤Î°åÎÅ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸©¤Ë¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÂçÊÑ½õ¤«¤ë¤Ê¤È¡×
½Ð»º¤ò¤á¤°¤ë´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯³Ñ»Ô 40Âå Êì¿Æ
¡Ö¾å2¿Í¤Ï¼¯³Ñ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»º¤ó¤Ç¡¢3¿ÍÌÜ¤Ï¤³¤³¡ÊÂç´Û¡Ë¤Ç»º¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»º¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÃæ¡¢ÉÂ±¡¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¼Ö¤Ç¤âÍè¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¼ÂºÝ¤Ï½Ð»º¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
Âç´Û»Ô 40Âå
¡Ö²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½Ð»º¤Þ¤Ç½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âº¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¢£¼«Âð¤«¤éÉÂ±¡¤Þ¤Ç1»þ´Ö¡ÄÇ¥ÉØ¤ÎÄ¹µ÷Î¥±¿Å¾¤ÎÉÔ°Â
Íè·î¤«¤é½Ð»º¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÌ½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤È2ºÐ¤ÎÌ¼¤ÈÊë¤é¤¹¡¢¾±»ÊÍ´»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ2¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¥¿±6¤«·î¤Ç¤¹¡£
¾±»ÊÍ´»Ò¤µ¤ó
¡ÖÂÎ¤È¿´Î¾Êý¤ÎÌÌ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉéÃ´¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½Ð»º¤Ï¡¢ÎÙ¤ÎÂç´Û»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾±»Ê¤µ¤ó¡£
Äê´üÅª¤Ê¸¡¿Ç¤¬¤¢¤ëÅÙ¤Ë¡¢Âç´Û»Ô¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÅÙ¤Ë¡¢Ì¼¤ÎÍ®´õ¤µ¤ó¤ò¡¢¼Â²È¤ä¤³¤É¤â±à¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤«¤éÉÂ±¡¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ìó30¥¥í¤ÎÆ»¤Î¤ê¡£
¾±»ÊÍ´»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤ªÊ¢¤â¤À¤ó¤À¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¼«ÂÎ¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¹µ÷Î¥±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢É×¤ÎÍ´ÂÀ¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¼«Ê¬¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Î±¿Å¾¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÉéÃ´¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾±»ÊÍ´»Ò¤µ¤ó
¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤À¤È¡¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Üー¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¤¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¤ªÊ¢Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¤Ä¤ï¤ê¤Î¤È¤¤Ïµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ËµÙ¤ß¤Ê¤¬¤é¤À¤È¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
Ä¹½÷¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËÄÌ±¡¤·¤¿¡¢ËÌ½©ÅÄ»ÔÌ±ÉÂ±¡¤ÎÇÜ¶á¤¯¡¢¼«Âð¤«¤éÂç´Û»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Þ¤Ç¡¢Ìó1»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾±»ÊÍ´»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï±¿Å¾¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÊ¢¶ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¤ªÊ¢¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÉéÃ´¤â¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤ÎÉÂ±¡¤ËÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÈèÏ«¤ò¾±»Ê¤µ¤ó¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ç¥ÉØ¤ä²ÈÂ²¤Î¶âÁ¬ÅªÉéÃ´·Ú¸º¤Ø¡¡ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Ç¥ÉØ¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¶âÁ¬Åª¤ÊÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤·¤è¤¦¤È¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Ï»Ù±ç¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ½©ÅÄ»Ô¡¡°åÎÅ·ò¹¯²Ý¡¡ÃÏ°è°åÎÅÂÐºö¼¼¡¡ËÙÆâÀ¶Èþ ¼¼Ä¹
¡ÖÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ø¤¤¿¤¢¤¤¿½Ð»º¤Þ¤ë¤Ã¤È±þ±ç»ö¶È¡Ù¤òº£Ç¯¤Î1·î¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
»Ô³°¤Ø¤ÎÄÌ±¡¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡¢Ç¥¿±¤·¤¿½÷À¤Ë°ìÎ§¤Ç10Ëü±ß¤òµëÉÕ¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌ±¡¤ÎºÝ¡¢¥¿¥¯¥·ー¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¤½¤ÎÁ´³Û¤òÊä½õ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢½Ð»º¤Î¤¿¤á¤Ë½ÉÇñ»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤âÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌ½©ÅÄ»Ô¡¡°åÎÅ·ò¹¯²Ý¡¡ÃÏ°è°åÎÅÂÐºö¼¼¡¡ËÙÆâÀ¶Èþ ¼¼Ä¹
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤º¡Ê½Ð»º¤Ç¤¤ëÉÂ±¡¤¬¡Ë¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¸½ÌòÀ¤Âå¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢»Ô¤È¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤º»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
Ç¥¿±6¤«·î¤Î¾±»ÊÍ´»Ò¤µ¤ó¤â¡¢»Ô¤Î»Ù±ç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤ò¤Ì¤°¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾±»ÊÍ´»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤±¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌë¤È¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¶ñ¹ç°¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°ÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤È¤«¤â¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ó¤¤¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¼¤â¤¤¤ë¤·¡¢Ì¼¤òÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤È¡¢ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤â¸þ¤«¤¨¤ë¤«¤Ê¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÂ±¡¤ÎÊý¤Ë¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Ä¹½÷¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤±¤ì¤Ð¡¢ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Âç´Û¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¤¤Þ¤Ï¡¢í´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾±»ÊÍ´»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÎã¤¨¤Ð»Ô¤ÎÊý¤Ç½õ»º»Õ¤µ¤ó¤È¤«¤òÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°ÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤È¡Ø¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤â¸º¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÉÂ±¡¤¬±ó¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥¿¥¯¥·ー¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¸þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤ËºÂ¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ö¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½õ¤«¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ÎÃÂÀ¸¤ò¤É¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£
¿Í¸ý¸º¾¯¤¬²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¿Ê¤à½©ÅÄ¤¬Êú¤¨¤ë¡¢Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¥·¥êー¥º¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¿¸©À¯¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ»öÁª¤Î³Æ¸õÊä¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¤ä¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¤½¤ì¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ê¤É¤Ï¡¢ABS¤Î¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£