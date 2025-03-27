キャンペーン：ProGrade Digitalが「Amazon スマイルSALE 新生活 FINAL」に参加 38製品がセール価格に／終了後には価格改定も
キャンペーン：ProGrade Digitalが「Amazon スマイルSALE 新生活 FINAL」に参加 38製品がセール価格に／終了後には価格改定も
ProGrade Digital Inc.は、3月28日（金）9時00分から4月1日（火）まで開催される「Amazon スマイルSALE 新生活 FINAL」に参加。同社製品のメモリーカード、カードリーダー、SSD、ハブなど38製品がセール価格となる。
セール終了翌日の4月2日（水）には価格改定を実施。一部製品は価格改定後に値下げとなる。対象製品のセール価格は、新通常価格からさらに15%割引した金額に設定されている。
最も割引率が高い製品はCFexpress 4.0 Type Aカード、IRIDIUMシリーズの480GB。通常価格5万4,500円のところセール期間中は3万2,300円。なお価格改定後は3万8,000円となる。
セール対象日
2025年3月28日（金）9時00分～4月1日（火）23時59分
セール対象製品
※通常価格→セール価格（割引率）／4月2日（水）からの価格
※実際の価格はAmazonでご確認ください
CFexpress 4.0 Type B GOLD 256GB：24,800円→21,080円（15%）／24,800円 GOLD 512GB：33,000円→26,690円（19%）／31,400円 GOLD 1TB：54,500円→46,325円（15%）／54,500円 GOLD 2TB：90,800円→77,180円（15%）／99,000円 IRIDIUM 400GB：38,000円→28,050円（26%）／33,000円 IRIDIUM 800GB：64,400円→53,295円（17%）／62,700円 IRIDIUM 1.6TB：140,300円→103,785円（26%）／122,100円
CFexpress 2.0 Type B GOLD 128GB：16,500円→14,025円（15%）／16,500円 COBALT 165GB：29,700円→25,245円（15%）／31,400円
CFexpress 4.0 Type A IRIDIUM 480GB：54,500円→32,300円（41%）／38,000円 IRIDIUM 960GB：82,500円→60,350円（15%）／71,000円
CFexpress 2.0 Type A GOLD 120GB：21,500円→16,830円（22%）／19,800円 GOLD 240GB：33,000円→21,080円（36%）／24,800円 GOLD 480GB：49,500円→29,495円（40%）／34,700円 GOLD 960GB：72,600円→56,100円（23%）／66,000円
SDXC UHS-II V60 GOLD 128GB：7,500円→6,000円（20%）／7,500円 V60 GOLD 256GB：13,200円→10,560円（20%）／13,200円 V60 GOLD 512GB：23,100円→18,480円（20%）／23,100円 V90 COBALT 64GB：11,600円→7,055円（39%）／8,300円 V90 COBALT 128GB：20,800円→15,600円（25%）／20,800円 V90 COBALT 256GB：38,000円→28,500円（25%）／38,000円 V90 COBALT 512GB：82,500円→61,875円（25%）／82,500円
microSDXC UHS-II V60 GOLD 128GB：7,600円→6,080円（20%）／7,600円 V60 GOLD 256GB：13,400円→10,720円（20%）／13,400円 V60 GOLD 512GB：23,300円→18,640円（20%）／23,300円
USB4.0対応シングルスロットカードリーダー CFexpress 4.0 B PG05.6：16,500円→14,025円（15%）／16,500円 CFexpress 4.0 A PG09.6：16,500円→14,025円（15%）／16,500円
USB 3.2 Gen 1対応ダブルスロットカードリーダー SD/microSD PGM0.5：5,800円→4,930円（15%）／5,800円
USB 3.2 Gen 2対応ダブルスロットカードリーダー CFast/SD PG02：13,200円→11,220円（15%）／13,200円 CFexpress B/SD PG05.5：13,200円→11,220円（15%）／13,200円 SD/SD PG08：13,200円→11,220円（15%）／13,200円 CFexpress A/SD PG09：13,200円→11,220円（15%）／13,200円
Thunderbolt 4ハブ PG20 Pro Hub：28,100円→23,885円（15%）／28,100円 USB4 Cable 40Gbps 240W 15cm×2：5,000円→4,250円（15%）／5,000円
外付けSSD「PG10 Pro」 2TB：66,000円→49,500円（25%）／66,000円 4TB：132,000円→99,000円（25%）／132,000円 8TB（Windows）：231,000円→173,250円（25%）／231,000円 8TB（Mac）：231,000円→173,250円（25%）／231,000円