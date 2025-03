ディズニー映画『白雪姫』プレミアム吹替版白雪姫役の吉柳咲良と白雪姫の“運命の人”ジョナサン役のJO1・河野純喜が、26日に開催された『白雪姫』劇中歌「二人ならきっと」お披露目イベントに登壇。劇中歌「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」と初パフォーマンスとなったラブソング「二人ならきっと」の2曲を披露し、会場全体をロマンチックな世界へ誘い盛り上げた。本作は、ディズニー初の長編映画であり、世界初のカラー長編アニメーションでもある『白雪姫』を新たなミュージカル版として実写映画化。

雪のように純粋な心を持つ白雪姫の願いは、かつてのような人々が幸せに暮らす希望に満ちた王国。だが、外見の美しさと権力に執着する邪悪な女王によって、王国は闇に支配されていた。女王は、白雪姫の“本当の美しさ”に嫉妬し、彼女の命を狙うが、不思議な森で出会った7人のこびとや、城の外の世界へいざなってくれたジョナサンに救われる。ヒロインの白雪姫とその“運命の人”ジョナサンのプレミアム吹替版声優に大抜てきされた吉柳(白雪姫役)とJO1・河野(ジョナサン役)が、劇場公開後再びそろって、劇中歌2曲の生パフォーマンス。さらに、公開後だからこそ語れるトークを繰り広げた。『白雪姫』の不思議な森の世界観が表現されたステージにまず登場したのは、白雪姫役を務める吉柳咲良。公開前からイベントやテレビでの歌唱で大きな話題を集め、公開後さらに世界中で反響を呼んでいる劇中歌「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」を、さらにパワーアップした美しい歌声を披露した。公開後としては初パフォーマンスとなった吉柳は、「本日は少しの時間ですが、色々とお話しできたらと思います。楽しんでいってもらえるように頑張ります」とあいさつ。続いて、本作の鍵を握る白雪姫の“運命の人”ジョナサン役を務める河野がなんと客席側の入口から登場。この日のために駆けつけたファンたちから悲鳴交じりの大歓声が上がり、会場が一気に熱気に包まれた。河野はさっそく吉柳が披露した「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」について「やばかったですね! 扉の向こうで聴いていたんですけど、もう扉を開けてやろうかと。本当に圧巻で、扉の向こうまでディズニーの世界が広がってくるような素敵な歌声でした」と、改めて大絶賛した。吉柳と河野の二人がそろったところで、劇場公開した本作を深掘るトークセッションへ。まず、ついに劇場公開した今の気持ちや周囲の反響について聞かれると、吉柳は「公開初日に女王役の月城かなとさんと一緒に4DXで観に行きました。一番後ろの席で観たんですけど、終わった後に『めちゃくちゃ歌良かったよね』という声が周りから聞こえてきてすごく幸せで、2人でルンルンで帰りました!」と共演する月城と鑑賞したエピソードを明かした。河野は「本当に反響がすごくて! 家族から(出身の)奈良のあらゆる映画館に行くと『白雪姫』で埋め尽くされていると聞いて、本当に素晴らしい映画に携わらせていただいたなと思います。メンバーも観に行ってくれると思うので、感想を聞きたいですね」と身近からの反響に嬉しさを爆発させた。また、公開後ということでお気に入りのシーンや注目してほしいポイントについて、吉柳は「大好きなシーンがいっぱいあるんですけど、白雪姫の幼少期から大人になるシーンで初めて自分の声が聴こえた瞬間は、緊張のあまり眉間にしわを寄せて見てしまいました。自分の歌のシーンなどは、自分を自分で評価しにいってしまうのですが…あの名曲の『ハイ・ホー】がどんな風に流れるのか楽しみにしていただければと思います」と熱く語る。河野は「実はお気に入りのシーンがありまして、ジョナサンが白雪姫と距離を縮めて、王の名のもとに決意を固めるシーンがあるんですけど、そのセリフがすごく難しくて。めちゃくちゃ練習して100回くらい収録ブースで叫んだので、自分の中でお気に入りのシーンです。なんなら500回くらい言ったと思います(笑)」と笑いを誘いながら見どころを挙げた。続いて、本作で白雪姫がジョナサンとの出会いによって大きく運命が動き出し、新しい世界へ踏み込んでいくストーリーにちなみ、まもなく迎える新年度に関する話題へ。この新年度から新しく始めようとしていることについて聞かれた二人は、吉柳は「とにかく歌が好きなので自分の家でひたすらアカペラで歌っているんですけど、弾き語りがしたくてギターを始めようと思っています。アコースティックギターを手に入れたので、弾き語りができるようになりたいです!」と答えた。河野は「キャンプです。『白雪姫』にも出てきた美しい自然を直に見に行きたいです。森に入ってテントを立てて、料理をしたいですね。メンバーの大平(祥生)がキャンプグッズだけを揃えてくれていて、まだ行けていないので一緒に行きたいです」と明かし、それぞれ挑戦したいことを明かした。公開前に開催したイベントで、豪華キャスト&スタッフ陣に直接対面した2人。白雪姫を演じたレイチェル・ゼグラーの印象について、来日イベントで一緒に劇中歌も披露した吉柳は「すごく会いたかったと言ってくださって、会った瞬間にハグして、イベントのリハーサルも仲良く手を繋いですごく楽しかったです。レイチェルさんの歌声を横で聞いていて本当に鳥肌が止まらなくて、勉強にもなりました。また会いに日本に来て、いつかディズニーランドも一緒に行きたいねとも言ってくださって、すごくいい時間だったなと思います」とレイチェルへのあふれる想いを表した。アメリカ・ロサンゼルスで行われたUSプレミアで念願の初対面を果たした河野は「レイチェルさんが日本でのイベントのときに僕の顔写真にサインを書いたことを覚えてくださっていて。『あなたがジョナサンなのね! あなたの顔にサインしたのよ!』と素敵な笑顔で言ってくださって、本当に嬉しかったです」とまさかの嬉しい繋がりを明かした。また河野は、その歌唱力を大絶賛するコメントを寄せたマーク・ウェブ監督とも対面し、「『とにかく日本が大好きなんだ!』と言ってくださって、メンバーの佐藤(景瑚)と與那城(奨)と一緒に行ったんですけど、マーク・ウェブさんが日本に来たときは4人でお寿司を食べに行くことを約束しました。本当ですよ(笑)。お会いした時にいただいたコメントのお礼も伝えることができました」とその際のエピソードを語った。「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」と共に物語を彩り、美しい歌声とハーモニーで大反響を呼んでいるのが、吉柳と河野が歌う「二人ならきっと」。本楽曲について吉柳は「お互いを意識し合う瞬間を歌ったロマンチックな楽曲です。『グレイテスト・ショーマン』が大好きで、パセク&ポールさんの歌を自分が歌っているのが本当に嬉しかったです」とコメント。河野は「2人の距離がグッと縮まる瞬間に流れる曲で、サウンドトラックも聴きまくっています。それほど思い入れのある曲なので、みなさんに愛していただきたいです」と楽曲への想いを語った上で、本編の登場シーンをバックに初めて観客の前で生披露した。女王に支配されてしまった王国を一人憂いていたはずの白雪姫が、ジョナサンとの出会いによって“一人じゃない”“未来は分からないけど信じてみたい”と背中を押され、2人の心の距離が徐々に近づいていく姿が描かれている本楽曲。2人のその想いを歌声に乗せて、徐々に歩み寄り時折お互いを見つめ合いながら、呼吸までぴったりと合わせた圧巻の美しい歌声とハーモニーで、まるで二人だけが存在しているかのようなロマンチックな世界へ会場全体を一瞬にして包み込んだ。2人の歌声と姿に酔いしれた観客の中には思わず涙を流す人も。曲の終わりには大喝采が上がった。さらに、先日解禁され、わずか1週間で再生回数が100万回を突破した本楽曲の特別映像の収録について、吉柳は「向かい合って歌うのが緊張しすぎて、全然お互い視線が合っていなかったんです。目が合った瞬間にどちらかが目をそらして(笑)」と語り、河野は「収録日が吉柳さんとお会いした初日だったので、すごく緊張しながら録ったことを覚えています」と、収録時の裏話を明かした。最後に、本作のファンやこれから鑑賞する人たちに向けて、吉柳は「本当に長く愛されてきた作品がミュージカル版として実写化されるということで、聴き馴染みのある楽曲から初めて聞く楽曲まで、魅力がたくさん詰まった曲があります。映像もすごく美しくて、観ているだけでディズニーランドに行ったような気分になれるくらい素敵なシーンがあるので、たくさん観ていただけたら嬉しいなと思います。(観客のうちわを見て)『今日で7回目』と書いてあったり、すごくたくさん観ていただけているんだと思って本当に幸せな気持ちです」と魅力をアピール。河野は「本当に『白雪姫』は楽曲もストーリーもメッセージもとても素敵な映画になっています。僕たちが歌った「二人ならきっと」以外にも素晴らしい楽曲やシーンが盛り込まれているので、ぜひみなさん映画館で楽しんでいただけたらなと思います」とメッセージを届け、一夜限りのロマンチックな世界に包み込まれたイベントが幕を閉じた。なお、本作は国内では3月25日までの興行で27万1084人を動員、興行収入3億9940万6000円を記録している。映画『白雪姫』は公開中。