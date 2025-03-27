　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


41585.77　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41357.50　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
40552.74　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40465.23　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
39572.95　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39551.43　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39519.72　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39178.39　　均衡表雲上限(日足)
39130.82　　均衡表雲下限(日足)
38926.41　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38721.57　　75日移動平均線
38680.68　　26週移動平均線
38563.65　　200日移動平均線
38486.70　　13週移動平均線
38301.39　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38192.68　　均衡表基準線(週足)
38121.41　　均衡表転換線(週足)

37799.97　　★日経平均株価27日終値

37788.41　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37774.21　　6日移動平均線
37747.84　　均衡表基準線(日足)
37676.37　　25日移動平均線
37453.67　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37407.37　　均衡表転換線(日足)
37051.35　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36896.13　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36793.11 　　新値三本足陰転値
36482.53　　均衡表雲上限(週足)
36426.33　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36420.65　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36142.14　　均衡表雲下限(週足)
36003.86　　ボリンジャー:-3σ(26週)
35801.31　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35387.63　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　79.90(前日79.98)
ST.Slow(9日)　　79.07(前日78.77)

ST.Fast(13週)　 34.71(前日36.44)
ST.Slow(13週)　 23.37(前日23.95)

［2025年3月27日］

株探ニュース