

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





41585.77 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41357.50 ボリンジャー:＋3σ(26週)

40552.74 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40465.23 ボリンジャー:＋2σ(26週)

39572.95 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39551.43 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39519.72 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39178.39 均衡表雲上限(日足)

39130.82 均衡表雲下限(日足)

38926.41 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38721.57 75日移動平均線

38680.68 26週移動平均線

38563.65 200日移動平均線

38486.70 13週移動平均線

38301.39 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38192.68 均衡表基準線(週足)

38121.41 均衡表転換線(週足)



37799.97 ★日経平均株価27日終値



37788.41 ボリンジャー:-1σ(26週)

37774.21 6日移動平均線

37747.84 均衡表基準線(日足)

37676.37 25日移動平均線

37453.67 ボリンジャー:-1σ(13週)

37407.37 均衡表転換線(日足)

37051.35 ボリンジャー:-1σ(25日)

36896.13 ボリンジャー:-2σ(26週)

36793.11 新値三本足陰転値

36482.53 均衡表雲上限(週足)

36426.33 ボリンジャー:-2σ(25日)

36420.65 ボリンジャー:-2σ(13週)

36142.14 均衡表雲下限(週足)

36003.86 ボリンジャー:-3σ(26週)

35801.31 ボリンジャー:-3σ(25日)

35387.63 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 79.90(前日79.98)

ST.Slow(9日) 79.07(前日78.77)



ST.Fast(13週) 34.71(前日36.44)

ST.Slow(13週) 23.37(前日23.95)



［2025年3月27日］



株探ニュース

