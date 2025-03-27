°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¡¡¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¤Ï27Æü¸á¸å¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º±ä¾Æ¤Ï¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡¡º£Ìë¤Ï±«Í½ÁÛ
°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤ÏÈ¯À¸¤«¤é5ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¤Ï¤¤Î¤¦¤Î¸á¸å¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢±ä¾Æ¤Ï¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¼£»Ô¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤ÏÀä¤¨¤ºÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ì¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î½ê¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸áÁ°Ãæ¡¢¤Ñ¤é¤Ã¤È°ì½Ö¤À¤±¹ß¤Ã¤¿»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÏÂÀÍÛ¤¬´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤â¤Þ¤À±«¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
²Ð¤ÎÀª¤¤¤Ï¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸áÁ°10»þ»þÅÀ¤Î¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¤Ï417¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤È¤¤Î¤¦¸á¸å2»þ¤Î»þÅÀ¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢±ä¾Æ¤Ï¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÐºÒ¸½¾ì¤Î¾å¶õ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±«¤¬¤Ñ¤é¤Ä¤¯»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ìë¤«¤é¤Ï»³ÎÓ²ÐºÒ¤ÎÈ¯À¸°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¸øÌ±´Û¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ëÈòÆñ½ê¤Ë¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¡¢39¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¤¬¼å¤Þ¤ëÃæ¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÁ´°÷¤¬°ì»þµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¾ÃËÉÂâ°÷¡¢¾ÃËÉÃÄ¤Ï»³¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Á¤é¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
½»Ì±¤¿¤Á¤Ï¾Ã²Ð³èÆ°¤Î¹ÔÊý¤ò¸ÇÂÃ¤ò¤Î¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£