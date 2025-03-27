¡ÖÅìµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊó¹ð¤Ë¡ÖËÜÊª¤Î¥×¥í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤éÂº·É¤¹¤ë¡ª¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Þ»¿¤ÎÀ¼Â¿¿ô¡ª
¢¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÅìÂçÀ¸¤ÎÆóÅáÎ®¡ªÂç³ØÂ´¶ÈÊó¹ð¤¬ÏÃÂê¢¡
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPIGGS¡Ê¤Ô¤°¤¹¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖBAN¡¾BAN¡Ê¤Ð¤ó¤Ð¤ó¡Ë¡×¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÅìµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡BAN¡¾BAN¤Ï25Æü¡ÖÅìµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª´¶¼Õ¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤ÆÃ´Åö¥«¥é¡¼¤ÎÎÐ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿±ð¤ä¤«¤Ê¸Ó»Ñ¤Ç¼Ì¤ëÂ´¶ÈµÇ°¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÊª¤Î¥×¥í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤éÂº·É¤¹¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¿ô¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¤Ê¡¼¡£²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¤À¤±¤É À¸¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ÏÍ¸Â¤À¤«¤é¡¢¹¥¤¡ª¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Ä¤±¤Æ ¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤¾¡×¤È´¶¼Õ¤È¤È¤â¤ËÂ´¶È¤ò·Þ¤¨¤¿·è°Õ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBiS¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥×¡¼¡¦¥ë¥¤¤¬2020Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡ÖPIGGS¡×¤Ï¡¢àÁ´¿ÈÁ´Îîá¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡ÖÅìµþ¡¾Âçºå´Ö¤Î10²Õ½ê11¸ø±é¤òÅÌÊâ¡ÊÁí°ÜÆ°µ÷Î¥1048¥¥í¡Ë¤Ç²ó¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¡×¤ä¡¢¡ÖÇ®³¤¤«¤é²ñ¾ì¤Î²¼ËÌÂô¤Þ¤Ç100¥¥íÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¥é¥¤¥Ö¡×¤Ê¤É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê´ë²è¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦ÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÌÜ»Ø¤·³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë¤Ï¡ÖÅìµþÂç³Ø¸Þ·îº×¡×¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£