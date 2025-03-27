¥Ø¥½½Ð¤·µÕÎ©¤Á¤ÎÈþ¡Ö³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤µ¤¹¤¬¡×Ê¡²¬È¯¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¶Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡¢¾¾·¨¥±¥ó¥¿¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹
¡Ö¥¯¡¼¥ëÃ´Åö¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Ä³¤¬µÕÎ©¤Á
¡¡Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGBB¡ÊGirls be bad¡Ë¡×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£28Æü¸áÁ°0»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¿·¶Ê¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¥º¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡GBB¤Ï¡ÖBiSH¡×¤Ê¤É¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ò°é¤Æ¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¾¾·¨¥±¥ó¥¿¡ÊÊ¡²¬»Ôºß½»¡Ë¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤¬1»þ´Ö¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÄ³¡¢¤¢¤ä¤«¡¢¤ê¤ó¤«¡¢¤Þ¤ê¤«¤Î4¿Í¡£¥¸¥ã¥±¼Ì¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ëÃ´Åö¡×¤ÎÄ³¤¬¥Ø¥½½Ð¤·¤ÇµÕÎ©¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÃ¤¨¤Æ³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅ·ÃÏ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾×·âÅª¤Ç¤¹¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤µ¤¹¤¬¤Ã¥¹¡×¡ÖÅ·ÃÏ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¯¡¼¥ëÃ´Åö¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¾Ð¡×¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ï¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î2025Ç¯¸ø¼°Ãæ·Ñ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢28Æü¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¡£1Ç¯´Ö¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¸ø¼°ÀïÃæ·ÑÈÖÁÈ¤ä»î¹ç¸å¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£