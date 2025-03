ÏÃÂê¤Î¿·Å¹8¸®¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¡ª ¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀìÌç¤Î¥«¥Õ¥§¤«¤é¡¢¡È¹¾¸Í¥Õ¥ì¥ó¥Á¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ªÅ¹¤Þ¤Ç

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. CLOVE CAFE&BAKERY、CLOVE DINING ROOM(東京・表参道)

2025年1月、表参道駅から徒歩1分ほどの場所に、厳選した茶葉を使った香り高いドリンクと、こだわりのおいしいパンを楽しめる「CLOVE CAFE&BAKERY」と、カジュアルなビストロ「CLOVE DINING ROOM」がオープンしました。こちらは麻布十番で人気を呼んでいる、無添加にこだわったベーカリーカフェ「d’une rarete」の系列店です。

CLOVE DINING ROOM 写真:お店から

2. Kad Kokoa Chocolate & Baked Sweets(東京・両国)

<店舗情報>◆CLOVE CAFE&BAKERY住所 : 東京都渋谷区神宮前4-2-14 B1F1FTEL : 03-6910-5422<店舗情報>◆CLOVE DINING ROOM住所 : 東京都渋谷区神宮前4-2-14TEL : 050-5595-2022

2024年12月、両国駅から徒歩10分ほどの場所にタイ・バンコク発のスペシャリティチョコレートブランド「Kad Kokoa」の日本初となる実店舗「Kad Kokoa(ガートココア) Chocolate & Baked Sweets」がオープンしました。

kad kokoa 出典:今日のおやつさん

3. ANDY COFFEE(東京・代官山)

<店舗情報>◆kad kokoa住所 : 東京都墨田区緑2-16-9 リヴドピエール 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

まだまだブームが続くドーナツ。シンプルで誰からも愛されるオールドファッションドーナツ専門のカフェ「ANDY COFFEE(アンディコーヒー)」が、2024年6月、代官山にオープンしました。

ANDY COFFEE 出典:___gourmetさん

4. 横浜ドラテン(神奈川・横浜)

<店舗情報>◆ANDY COFFEE住所 : 東京都渋谷区代官山町11-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年1月、横浜駅きた西口より徒歩約3分のところにオープンした「横浜ドラテン」は、渋谷や新宿で人気のイタリアンバル「DRA」が手掛ける新業態の居酒屋です。

横浜ドラテン 写真:お店から

5. yura飯店(東京・永福町)

<店舗情報>◆横浜ドラテン住所 : 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-5 トレゾ102区画TEL : 050-5595-6688

駅からすぐに住宅が連なる、閑静な住宅街の永福町。その永福町に、仕事帰りに思わず立ち寄りたくなる中華バル「yura(ユラ)飯店」が、2024年12月オープンしました。

yura飯店 出典:suginami_loverさん

6. 熱炒 虎打楽 中目黒店(東京・中目黒)

<店舗情報>◆yura飯店住所 : 東京都杉並区永福1-44-8 中根ビル 2FTEL : 03-6304-3043

2025年1月、中目黒駅西口2番出口を左折した高架下沿い、徒歩約30秒のところに台湾料理の新店「熱炒 虎打楽(ルーチャオ ホダラ)中目黒店」がオープンしました。

熱炒 虎打楽 中目黒店 写真:お店から

7. 中華そば ふじい 新中野店(東京・新中野)

<店舗情報>◆熱炒 虎打楽 中目黒店住所 : 東京都目黒区上目黒3-4-15TEL : 03-6303-3711

2025年1月、新中野駅4番出口から徒歩約2分のところに「中華そば ふじい 新中野店」がオープンしました。本店は大阪の芦原橋に2011年に開業。現在、大阪エリアに難波と野田阪神も含む、計3店舗を展開しています。

中華そば ふじい 新中野店 出典:次郎grさん

8. 鉄板焼き 恵伝(東京・恵比寿)

<店舗情報>◆中華そば ふじい 新中野店住所 : 東京都中野区中央3-34-1 プラム鍋横 1FTEL : 03-6755-3042

2025年2月、恵比寿駅から徒歩7分ほどの場所に「鉄板焼き 恵伝」がオープンしました。シェフは「うかい亭」で20年以上の経験を持つ横山堅一郎氏。日本ならではの食材、文化や伝統を、フレンチと融合させたここでしか味わえない “江戸フレンチ” を楽しめます。

鉄板焼き 恵伝 写真:お店から

<店舗情報>◆鉄板焼き 恵伝住所 : 東京都渋谷区恵比寿4-23-8 KOHGA BLDG 1FTEL : 050-5594-8649

