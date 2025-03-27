【ちいかわぽけっと】 3月27日 配信開始 基本プレイ：無料

アプリボットは、Android/iOS用アプリ「ちいかわぽけっと（ちいぽけ）」のサービスを本日3月27日15時30分頃に開始した。

「ちいぽけ」は、イラストレーター・ナガノ氏が手掛けるマンガ「なんか小さくてかわいいやつ（ちいかわ）」を原作とした「ちいかわ」の公式スマートフォンアプリ。ついにサービスが開始となりストアよりダウンロードの上、各種コンテンツをプレイできる。

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