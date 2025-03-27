「ちいかわぽけっと」サービス開始！ スマホですぐにプレイ可能
【ちいかわぽけっと】 3月27日 配信開始 基本プレイ：無料
アプリボットは、Android/iOS用アプリ「ちいかわぽけっと（ちいぽけ）」のサービスを本日3月27日15時30分頃に開始した。
「ちいぽけ」は、イラストレーター・ナガノ氏が手掛けるマンガ「なんか小さくてかわいいやつ（ちいかわ）」を原作とした「ちいかわ」の公式スマートフォンアプリ。ついにサービスが開始となりストアよりダウンロードの上、各種コンテンツをプレイできる。
╭━━━━━━━━━╮- ちいかわぽけっと公式 (@chiikawa_pt_jp) March 27, 2025
#ちいかわぽけっと
サービス開始！
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長らくお待ちいただきありがとうございました✨
『ちいかわぽけっと』はサービスを開始いたしました。
「ちいかわ」の世界を楽しもう！
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