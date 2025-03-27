「CAPCOM SPRING SALE」開催中！「デビル メイ クライ」「戦国BASARA」シリーズが追加
カプコンは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップで開催中の「CAPCOM SPRING SALE」にラインナップを追加しアップデートした。
PS Storeでは、4月3日からNetflixで新作アニメが配信開始される「デビル メイ クライ」シリーズや、大群で押し寄せる敵兵をなぎ倒し、敵武将の撃破を目指す戦国アクションの決定版「戦国BASARA」シリーズなどがセールラインナップに追加される。
また、ニンテンドーeショップでも、「デビル メイ クライ」シリーズをはじめ、和で彩られた美しい世界と心あたたまる物語「大神 絶景版」などがお買い得価格で販売される。
各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM SPRING SALE」特設ページ確認できる。
□「CAPCOM SPRING SALE」のページ
PlayStation Store
開催期間：4月9日（水）23時59分まで
PS4「Capcom Arcade Stadium」（追加タイトル）
通常価格：各200円
セール価格【50%OFF】：各100円
※「Capcom Arcade Stadium」の追加タイトルをご利用いただくには、ゲーム本編（無料）が必要です。
PS5「デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション」（ゲーム本編）
通常価格：3,990円
セール価格【75%OFF】：997円
PS4「デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック」（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）
通常価格：2,990円
セール価格【75%OFF】：747円
PS4「デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション」（ゲーム本編）
通常価格：3,046円
セール価格【68%OFF】：974円
PS4「デビル メイ クライ HDコレクション」（ゲーム本編）
通常価格：4,063円
セール価格【64%OFF】：1,462円
PS4「デビル メイ クライ HDコレクション ＆ 4SE バンドル」（ゲーム本編）
通常価格：6,101円
セール価格【68%OFF】：1,952円
PS4「戦国BASARA4 皇」（ゲーム本編）
通常価格：3,046円
セール価格【68%OFF】：974円
PS4「戦国BASARA4 皇 ANNIVERSARY SET」（ゲーム本編＋追加コンテンツ）
通常価格：5,990円
セール価格【50%OFF】：2,995円
PS4「戦国BASARA 真田幸村伝」（ゲーム本編）
通常価格：7,119円
セール価格【86%OFF】：996円
ニンテンドーeショップ
開催期間：4月22日（火）23時59分まで
□「CAPCOM SPRING SALE」のページ
Nintendo Switch「デビル メイ クライ 3 スペシャルエディション」（ゲーム本編）
通常価格：1,990円
セール価格【50%OFF】：990円
Nintendo Switch「デビル メイ クライ 2」（ゲーム本編）
通常価格：2,027円
セール価格【51%OFF】：990円
Nintendo Switch「デビル メイ クライ」（ゲーム本編）
通常価格：2,027円
セール価格【51%OFF】：990円
Nintendo Switch「大神 絶景版」（ゲーム本編）
通常価格：3,046円
セール価格【67%OFF】：990円
Nintendo Switch「Capcom Arcade 2nd Stadium」（追加タイトル）
通常価格：各200円
セール価格【50%OFF】：各100円
※「Capcom Arcade 2nd Stadium」の追加タイトルをご利用いただくには、ゲーム本編（無料）が必要です。
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