³°°Ù¥µ¥Þ¥êー¡§£±£µ£°±ß£²£°Á¬¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¡¢ÊÆ¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Ç¥ê¥¹¥¯²óÈò»ÑÀª¤â
¡¡£²£·Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï¡¢¸á¸å£³»þ»þÅÀ¤Ç£±¥É¥ë¡á£±£µ£°±ß£²£´Á¬Á°¸å¤ÈÁ°Æü¸á¸å£µ»þ»þÅÀ¤ËÈæ¤Ù£±£°Á¬¶¯¤Î¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¡£¥æー¥í¤Ï£±¥æー¥í¡á£±£¶£±±ß£·£¹Á¬Á°¸å¤ÈÆ±£´£°Á¬¶¯¤Î¥æー¥í°Â¡¦±ß¹â¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï¡¢¸áÁ°£¹»þ»þÅÀ¤Ç¤Ï£±£µ£°±ß£´£°Á¬Âæ¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢Æ±£²£°Ê¬²á¤®¤Ë£±£µ£°±ß£¶£±Á¬¶áÊÕ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥É¥ë°Â¡¦±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤ÎÅ¸³«¡£¸áÁ°£±£°»þ£³£°Ê¬²á¤®¤Ë¤Ï£±£µ£°±ß£°£¸Á¬¶áÊÕ¤Þ¤Ç¥É¥ë¤Ï²¼Íî¤·¡¢¸á¸å¤Ë¤«¤±£±£µ£°±ß£±£°Á¬¶áÊÕ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë°ì¿Ê°ìÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬Í¢Æþ¼Ö¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÈ¯É½¤·¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ£´£°£°±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²¼Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£µ£°±ß£°£°Á¬¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï²¼ÃÍ¤ò½¦¤¦¥É¥ëÇã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¥æー¥í¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç¤Ï£±¥æー¥í¡á£±¡¥£°£·£¶£¹¥É¥ëÁ°¸å¤ÈÆ±£°¡¥£°£°£±£°¥É¥ë¶¯¤Î¥æー¥í°Â¡¦¥É¥ë¹â¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï¡¢¸áÁ°£¹»þ»þÅÀ¤Ç¤Ï£±£µ£°±ß£´£°Á¬Âæ¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢Æ±£²£°Ê¬²á¤®¤Ë£±£µ£°±ß£¶£±Á¬¶áÊÕ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥É¥ë°Â¡¦±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤ÎÅ¸³«¡£¸áÁ°£±£°»þ£³£°Ê¬²á¤®¤Ë¤Ï£±£µ£°±ß£°£¸Á¬¶áÊÕ¤Þ¤Ç¥É¥ë¤Ï²¼Íî¤·¡¢¸á¸å¤Ë¤«¤±£±£µ£°±ß£±£°Á¬¶áÊÕ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë°ì¿Ê°ìÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬Í¢Æþ¼Ö¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÈ¯É½¤·¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ£´£°£°±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²¼Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£µ£°±ß£°£°Á¬¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï²¼ÃÍ¤ò½¦¤¦¥É¥ëÇã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¥æー¥í¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç¤Ï£±¥æー¥í¡á£±¡¥£°£·£¶£¹¥É¥ëÁ°¸å¤ÈÆ±£°¡¥£°£°£±£°¥É¥ë¶¯¤Î¥æー¥í°Â¡¦¥É¥ë¹â¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS