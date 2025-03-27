さくらバレーが開幕！ 全国私立高校の頂点に立つのはどのチームになるか… 26日（水）男女予選リーグ結果まとめ

25日（火）に開幕した第30回全国私立高校男女バレーボール選手権大会（さくらバレー）は、各都道府県を代表する男女計160校が出場し頂点を目指す大会だ。

26日（水）と27日（木）の2日間で行われる予選リーグでは、男女各80校が8ブロック10チームに分けられる。そのブロック内でさらに5チームずつの2組に分けられ、その5校が総当たり戦を実施。そして総当たり戦を勝ち抜き1位になった同ブロックの2校が対戦し、28日（金）に行われる決勝トーナメントに進出する男女各8チームが決定する。

26日（水）予選リーグの試合結果は以下の通り。

■女子予選リーグ試合結果

▼Aブロック

〈Aコート〉 八王子実践 2ー0 城南学園 松商学園 0ー2 日南学園 城南学園 0ー2 豊川 八王子実践 2ー0 松商学園 豊川 2ー0 日南学園 〈Bコート〉 秋田令和 0ー2 京都橘 安田女子 1ー2 旭川志峯 京都橘 2ー0 宇都宮文星女子 秋田令和 2ー1 安田女子 宇都宮文星女子 0ー2 旭川志峯

▼Bブロック

〈Fコート〉 高知中央 2ー0 藤村女子 山形城北 0ー2 仁愛女子 藤村女子 2ー0 八女学院 高知中央 2ー0 山形城北 八女学院 0ー2 仁愛女子 〈Eコート〉 三重 2ー0 鳥取城北 聖和女子学院 1ー2 敬愛学園 鳥取城北 2ー0 滋賀短期大学附属 三重 2ー1 聖和女子学院 滋賀短期大学附属 0ー2 敬愛学園

▼Cブロック

〈Eコート〉 福岡工業大学附属城東 2ー0 旭川実業 聖光学院 0ー2 横浜隼人 旭川実業 1ー2 日ノ本学園 福岡工業大学附属城東 2ー0 聖光学院 日ノ本学園 2ー1 横浜隼人 〈Fコート〉 誠信 2ー0 広島桜が丘 高岡龍谷 1ー2 奈良文化 広島桜が丘 0ー2 共栄学園 誠信 2ー1 高岡龍谷 共栄学園 2ー0 奈良文化

▼Dブロック

〈Bコート〉 高崎健康福祉大学高崎 0ー2 東京立正 同志社女子 0ー2 福島成蹊 東京立正 2ー0 岐阜第一 高崎健康福祉大学高崎 2ー0 同志社女子 岐阜第一 2ー0 福島成蹊 〈Aコート〉 古川学園 2ー0 宮崎日本大学 植草学園 1ー2 中越 宮崎日本大学 2ー1 神戸常盤女子 古川学園 2ー0 植草学園 神戸常盤女子 2ー0 中越 ▼Eブロック

〈Aコート〉 東海大学付属甲府 1ー2 駿台学園 尚絅学院 0ー2 日本航空石川 駿台学園 2ー0 京都成章 東海大学付属甲府 2ー0 尚絅学院 京都成章 0ー2 日本航空石川 〈Bコート〉 清心女子 1ー2 郡山女子大学附属 純真 0ー2 豊橋中央 郡山女子大学附属 0ー2 親和女子 清心女子 1ー2 純真 親和女子 2ー1 豊橋中央

▼Fブロック

〈Dコート〉 文京学院大学女子 2ー0 松山東雲 札幌山の手 2ー0 一関修紅 松山東雲 2ー0 東海大学付属相模 文京学院大学女子 2ー1 札幌山の手 東海大学付属相模 2ー0 一関修紅 〈Cコート〉 東京都市大学塩尻 2ー0 進徳女子 開智 1ー2 鹿児島城西 進徳女子 0ー2 人間環境大学付属岡崎 東京都市大学塩尻 2ー0 開智 人間環境大学付属岡崎 0ー2 鹿児島城西

▼Gブロック

〈Cコート〉 銀河学院 0ー2 富士見 春日部共栄 2ー0 米沢中央 富士見 2ー1 四天王寺 銀河学院 2ー0 春日部共栄 四天王寺 2ー1 米沢中央 〈Cコート〉 札幌大谷 2ー1 創成館 相愛 0ー2 下北沢成徳 創成館 2ー0 東海大学付属諏訪 札幌大谷 2ー0 相愛 東海大学付属諏訪 0ー2 下北沢成徳

▼Hブロック

〈Bコート〉 宣真 0ー2 今治精華 日本女子体育大学附属二階堂 0ー2 静岡サレジオ 今治精華 0ー2 狭山ヶ丘 宣真 0ー2 日本女子体育大学附属二階堂 狭山ヶ丘 2ー0 静岡サレジオ 〈Aコート〉 金蘭会 2ー0 博多女子 松本国際 1ー2 盛岡誠桜 博多女子 2ー1 土浦日本大学 金蘭会 2ー0 松本国際 土浦日本大学 0ー2 盛岡誠桜

■男子予選リーグ試合結果

▼Iブロック

〈Cコート〉 駿台学園 2ー0 花園 長野日本大学 1ー2 樟南 花園 2ー0 大垣日本大学 駿台学園 2ー0 長野日本大学 大垣日本大学 0ー2 樟南 〈Dコート〉 花巻東 1ー2 比叡山 広島工業大学 2ー1 とわの森三愛 比叡山 2ー0 明和県央 花巻東 0ー2 広島工業大学 明和県央 0ー2 とわの森三愛

▼Jブロック

〈サブDコート〉 新田 2ー0 駒澤大学 羽黒 2ー1 東海大学付属諏訪 駒澤大学 2ー0 瓊浦 新田 2ー0 羽黒 瓊浦 0ー2 東海大学付属諏訪 〈メインCコート〉 浜松修学舎 2ー0 松江西 西海学園 1ー2 東京学館船橋 松江西 0ー2 神港学園 浜松修学舎 2ー0 西海学園 神港学園 0ー2 東京学館船橋

▼Kブロック

〈Aコート〉 東北 2ー0 九州国際大学付属 八千代松陰 1ー2 富山第一 九州国際大学付属 0ー2 近畿大学附属 東北 2ー0 八千代松陰 近畿大学附属 2ー1 富山第一 〈Bコート〉 慶応義塾 2ー0 聖徳学園 大谷 2ー0 仙台大学附属明成 聖徳学園 0ー2 豊橋中央 慶応義塾 2ー0 大谷 豊橋中央 2ー0 仙台大学附属明成

▼Lブロック

〈Bコート〉 静清 2ー0 関西 北陸 0ー2 東山 関西 0ー2 東亜学園 静清 2ー0 北陸 東亜学園 1ー2 東山 〈Aコート〉 福岡大学附属大濠 0ー2 北海道科学大学 八戸工業大学第一 0ー2 白鴎大学足利 北海道科学大学 0ー2 常翔学園 福岡大学附属大濠 0ー2 八戸工業大学第一 常翔学園 2ー0 白鴎大学足利

▼Mブロック

〈Aコート〉 霞ヶ浦 2ー1 東京立正 専修大学北上 0ー2 高岡第一 東京立正 0ー2 昇陽 霞ヶ浦 2ー0 専修大学北上 昇陽 2ー0 高岡第一 〈Bコート〉 広島城北 0ー2 山形城北 九州産業大学付属九州産業 2ー0 大同大学大同 山形城北 2ー0 天理 広島城北 1ー2 九州産業大学付属九州産業 天理 0ー2 大同大学大同

▼Nブロック

〈Bコート〉 東洋 2ー0 高知 北海 2ー0 盛岡誠桜 高知 0ー2 埼玉栄 東洋 2ー0 北海 埼玉栄 2ー0 盛岡誠桜 〈Aコート〉 小松大谷 2ー0 金光学園 開智 2ー0 藤沢翔陵 金光学園 0ー2 島田樟誠 小松大谷 2ー0 開智 島田樟誠 1ー2 藤沢翔陵

▼Oブロック

〈Cコート〉 広島県瀬戸内 0ー2 星城 東海大学付属相模 2ー0 一関修紅 星城 2ー0 洛南 広島県瀬戸内 0ー2 東海大学付属相模 洛南 2ー0 一関修紅 〈Dコート〉 札幌大谷 2ー0 沖学園 近江 2ー0 安田学園 沖学園 1ー2 東京学館新潟 札幌大谷 1ー2 近江 東京学館新潟 0ー2 安田学園

▼Pブロック