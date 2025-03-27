さくらバレーが開幕！ 全国私立高校の頂点に立つのはどのチームになるか… 26日（水）男女予選リーグ結果まとめ

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　25日（火）に開幕した第30回全国私立高校男女バレーボール選手権大会（さくらバレー）は、各都道府県を代表する男女計160校が出場し頂点を目指す大会だ。

　26日（水）と27日（木）の2日間で行われる予選リーグでは、男女各80校が8ブロック10チームに分けられる。そのブロック内でさらに5チームずつの2組に分けられ、その5校が総当たり戦を実施。そして総当たり戦を勝ち抜き1位になった同ブロックの2校が対戦し、28日（金）に行われる決勝トーナメントに進出する男女各8チームが決定する。

　26日（水）予選リーグの試合結果は以下の通り。

　■女子予選リーグ試合結果

　　▼Aブロック

　　　〈Aコート〉

　　　　八王子実践 2ー0 城南学園

　　　　松商学園 0ー2 日南学園

　　　　城南学園 0ー2 豊川

　　　　八王子実践 2ー0 松商学園

　　　　豊川 2ー0 日南学園

　　　〈Bコート〉

　　　　秋田令和 0ー2 京都橘

　　　　安田女子 1ー2 旭川志峯

　　　　京都橘 2ー0 宇都宮文星女子

　　　　秋田令和 2ー1 安田女子

　　　　宇都宮文星女子 0ー2 旭川志峯

　　▼Bブロック

　　　〈Fコート〉

　　　　高知中央 2ー0 藤村女子

　　　　山形城北 0ー2 仁愛女子

　　　　藤村女子 2ー0 八女学院

　　　　高知中央 2ー0 山形城北

　　　　八女学院 0ー2 仁愛女子

　　　〈Eコート〉

　　　　三重 2ー0 鳥取城北

　　　　聖和女子学院 1ー2 敬愛学園

　　　　鳥取城北 2ー0 滋賀短期大学附属

　　　　三重 2ー1 聖和女子学院

　　　　滋賀短期大学附属 0ー2 敬愛学園

　　▼Cブロック

　　　〈Eコート〉

　　　　福岡工業大学附属城東 2ー0 旭川実業

　　　　聖光学院 0ー2 横浜隼人

　　　　旭川実業 1ー2 日ノ本学園

　　　　福岡工業大学附属城東 2ー0 聖光学院

　　　　日ノ本学園 2ー1 横浜隼人

　　　〈Fコート〉

　　　　誠信 2ー0 広島桜が丘

　　　　高岡龍谷 1ー2 奈良文化

　　　　広島桜が丘 0ー2 共栄学園

　　　　誠信 2ー1 高岡龍谷

　　　　共栄学園 2ー0 奈良文化

　　▼Dブロック

　　　〈Bコート〉

　　　　高崎健康福祉大学高崎 0ー2 東京立正

　　　　同志社女子 0ー2 福島成蹊

　　　　東京立正 2ー0 岐阜第一

　　　　高崎健康福祉大学高崎 2ー0 同志社女子

　　　　岐阜第一 2ー0 福島成蹊

　　　〈Aコート〉

　　　　古川学園 2ー0 宮崎日本大学

　　　　植草学園 1ー2 中越

　　　　宮崎日本大学 2ー1 神戸常盤女子

　　　　古川学園 2ー0 植草学園

　　　　神戸常盤女子 2ー0 中越

　　▼Eブロック

　　　〈Aコート〉

　　　　東海大学付属甲府 1ー2 駿台学園

　　　　尚絅学院 0ー2 日本航空石川

　　　　駿台学園 2ー0 京都成章

　　　　東海大学付属甲府 2ー0 尚絅学院

　　　　京都成章 0ー2 日本航空石川

　　　〈Bコート〉

　　　　清心女子 1ー2 郡山女子大学附属

　　　　純真 0ー2 豊橋中央

　　　　郡山女子大学附属 0ー2 親和女子

　　　　清心女子 1ー2 純真

　　　　親和女子 2ー1 豊橋中央

　　▼Fブロック

　　　〈Dコート〉

　　　　文京学院大学女子 2ー0 松山東雲

　　　　札幌山の手 2ー0 一関修紅

　　　　松山東雲 2ー0 東海大学付属相模

　　　　文京学院大学女子 2ー1 札幌山の手

　　　　東海大学付属相模 2ー0 一関修紅

　　　〈Cコート〉

　　　　東京都市大学塩尻 2ー0 進徳女子

　　　　開智 1ー2 鹿児島城西

　　　　進徳女子 0ー2 人間環境大学付属岡崎

　　　　東京都市大学塩尻 2ー0 開智

　　　　人間環境大学付属岡崎 0ー2 鹿児島城西

　　▼Gブロック

　　　〈Cコート〉

　　　　銀河学院 0ー2 富士見

　　　　春日部共栄 2ー0 米沢中央

　　　　富士見 2ー1 四天王寺

　　　　銀河学院 2ー0 春日部共栄

　　　　四天王寺 2ー1 米沢中央

　　　〈Cコート〉

　　　　札幌大谷 2ー1 創成館

　　　　相愛 0ー2 下北沢成徳

　　　　創成館 2ー0 東海大学付属諏訪

　　　　札幌大谷 2ー0 相愛

　　　　東海大学付属諏訪 0ー2 下北沢成徳

　　▼Hブロック

　　　〈Bコート〉

　　　　宣真 0ー2 今治精華

　　　　日本女子体育大学附属二階堂 0ー2 静岡サレジオ

　　　　今治精華 0ー2 狭山ヶ丘

　　　　宣真 0ー2 日本女子体育大学附属二階堂

　　　　狭山ヶ丘 2ー0 静岡サレジオ

　　　〈Aコート〉

　　　　金蘭会 2ー0 博多女子

　　　　松本国際 1ー2 盛岡誠桜

　　　　博多女子 2ー1 土浦日本大学

　　　　金蘭会 2ー0 松本国際

　　　　土浦日本大学 0ー2 盛岡誠桜

　■男子予選リーグ試合結果

　　▼Iブロック

　　　〈Cコート〉

　　　　駿台学園 2ー0 花園

　　　　長野日本大学 1ー2 樟南

　　　　花園 2ー0 大垣日本大学

　　　　駿台学園 2ー0 長野日本大学

　　　　大垣日本大学 0ー2 樟南

　　　〈Dコート〉

　　　　花巻東 1ー2 比叡山

　　　　広島工業大学 2ー1 とわの森三愛

　　　　比叡山 2ー0 明和県央

　　　　花巻東 0ー2 広島工業大学

　　　　明和県央 0ー2 とわの森三愛

　　▼Jブロック

　　　〈サブDコート〉

　　　　新田 2ー0 駒澤大学

　　　　羽黒 2ー1 東海大学付属諏訪

　　　　駒澤大学 2ー0 瓊浦

　　　　新田 2ー0 羽黒

　　　　瓊浦 0ー2 東海大学付属諏訪

　　　〈メインCコート〉

　　　　浜松修学舎 2ー0 松江西

　　　　西海学園 1ー2 東京学館船橋

　　　　松江西 0ー2 神港学園

　　　　浜松修学舎 2ー0 西海学園

　　　　神港学園 0ー2 東京学館船橋

　　▼Kブロック

　　　〈Aコート〉

　　　　東北 2ー0 九州国際大学付属

　　　　八千代松陰 1ー2 富山第一

　　　　九州国際大学付属 0ー2 近畿大学附属

　　　　東北 2ー0 八千代松陰

　　　　近畿大学附属 2ー1 富山第一

　　　〈Bコート〉

　　　　慶応義塾 2ー0 聖徳学園

　　　　大谷 2ー0 仙台大学附属明成

　　　　聖徳学園 0ー2 豊橋中央

　　　　慶応義塾 2ー0 大谷

　　　　豊橋中央 2ー0 仙台大学附属明成

　　▼Lブロック

　　　〈Bコート〉

　　　　静清 2ー0 関西

　　　　北陸 0ー2 東山

　　　　関西 0ー2 東亜学園

　　　　静清 2ー0 北陸

　　　　東亜学園 1ー2 東山

　　　〈Aコート〉

　　　　福岡大学附属大濠 0ー2 北海道科学大学

　　　　八戸工業大学第一 0ー2 白鴎大学足利

　　　　北海道科学大学 0ー2 常翔学園

　　　　福岡大学附属大濠 0ー2 八戸工業大学第一

　　　　常翔学園 2ー0 白鴎大学足利

　　▼Mブロック

　　　〈Aコート〉

　　　　霞ヶ浦 2ー1 東京立正

　　　　専修大学北上 0ー2 高岡第一

　　　　東京立正 0ー2 昇陽

　　　　霞ヶ浦 2ー0 専修大学北上

　　　　昇陽 2ー0 高岡第一

　　　〈Bコート〉

　　　　広島城北 0ー2 山形城北

　　　　九州産業大学付属九州産業 2ー0 大同大学大同

　　　　山形城北 2ー0 天理

　　　　広島城北 1ー2 九州産業大学付属九州産業

　　　　天理 0ー2 大同大学大同

　　▼Nブロック

　　　〈Bコート〉

　　　　東洋 2ー0 高知

　　　　北海 2ー0 盛岡誠桜

　　　　高知 0ー2 埼玉栄

　　　　東洋 2ー0 北海

　　　　埼玉栄 2ー0 盛岡誠桜

　　　〈Aコート〉

　　　　小松大谷 2ー0 金光学園

　　　　開智 2ー0 藤沢翔陵

　　　　金光学園 0ー2 島田樟誠

　　　　小松大谷 2ー0 開智

　　　　島田樟誠 1ー2 藤沢翔陵

　　▼Oブロック

　　　〈Cコート〉

　　　　広島県瀬戸内 0ー2 星城

　　　　東海大学付属相模 2ー0 一関修紅

　　　　星城 2ー0 洛南

　　　　広島県瀬戸内 0ー2 東海大学付属相模

　　　　洛南 2ー0 一関修紅

　　　〈Dコート〉

　　　　札幌大谷 2ー0 沖学園

　　　　近江 2ー0 安田学園

　　　　沖学園 1ー2 東京学館新潟

　　　　札幌大谷 1ー2 近江

　　　　東京学館新潟 0ー2 安田学園

　　▼Pブロック

　　　〈Bコート〉

　　　　桃山学院 2ー0 寒川

　　　　岩倉 1ー2 三重

　　　　寒川 0ー2 日本航空

　　　　桃山学院 2ー0 岩倉

　　　　日本航空 2ー0 三重

　　　〈Aコート〉

　　　　清風 2ー0 日章学園

　　　　新発田中央 2ー0 日本大学山形

　　　　日章学園 1ー2 春日部共栄

　　　　清風 2ー0 新発田中央

　　　　春日部共栄 2ー0 日本大学山形