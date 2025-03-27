さくらバレーが開幕！ 全国私立高校の頂点に立つのはどのチームになるか… 26日（水）男女予選リーグ結果まとめ
25日（火）に開幕した第30回全国私立高校男女バレーボール選手権大会（さくらバレー）は、各都道府県を代表する男女計160校が出場し頂点を目指す大会だ。
26日（水）と27日（木）の2日間で行われる予選リーグでは、男女各80校が8ブロック10チームに分けられる。そのブロック内でさらに5チームずつの2組に分けられ、その5校が総当たり戦を実施。そして総当たり戦を勝ち抜き1位になった同ブロックの2校が対戦し、28日（金）に行われる決勝トーナメントに進出する男女各8チームが決定する。
26日（水）予選リーグの試合結果は以下の通り。
■女子予選リーグ試合結果
▼Aブロック
〈Aコート〉
八王子実践 2ー0 城南学園
松商学園 0ー2 日南学園
城南学園 0ー2 豊川
八王子実践 2ー0 松商学園
豊川 2ー0 日南学園
〈Bコート〉
秋田令和 0ー2 京都橘
安田女子 1ー2 旭川志峯
京都橘 2ー0 宇都宮文星女子
秋田令和 2ー1 安田女子
宇都宮文星女子 0ー2 旭川志峯
▼Bブロック
〈Fコート〉
高知中央 2ー0 藤村女子
山形城北 0ー2 仁愛女子
藤村女子 2ー0 八女学院
高知中央 2ー0 山形城北
八女学院 0ー2 仁愛女子
〈Eコート〉
三重 2ー0 鳥取城北
聖和女子学院 1ー2 敬愛学園
鳥取城北 2ー0 滋賀短期大学附属
三重 2ー1 聖和女子学院
滋賀短期大学附属 0ー2 敬愛学園
▼Cブロック
〈Eコート〉
福岡工業大学附属城東 2ー0 旭川実業
聖光学院 0ー2 横浜隼人
旭川実業 1ー2 日ノ本学園
福岡工業大学附属城東 2ー0 聖光学院
日ノ本学園 2ー1 横浜隼人
〈Fコート〉
誠信 2ー0 広島桜が丘
高岡龍谷 1ー2 奈良文化
広島桜が丘 0ー2 共栄学園
誠信 2ー1 高岡龍谷
共栄学園 2ー0 奈良文化
▼Dブロック
〈Bコート〉
高崎健康福祉大学高崎 0ー2 東京立正
同志社女子 0ー2 福島成蹊
東京立正 2ー0 岐阜第一
高崎健康福祉大学高崎 2ー0 同志社女子
岐阜第一 2ー0 福島成蹊
〈Aコート〉
古川学園 2ー0 宮崎日本大学
植草学園 1ー2 中越
宮崎日本大学 2ー1 神戸常盤女子
古川学園 2ー0 植草学園
神戸常盤女子 2ー0 中越
▼Eブロック
〈Aコート〉
東海大学付属甲府 1ー2 駿台学園
尚絅学院 0ー2 日本航空石川
駿台学園 2ー0 京都成章
東海大学付属甲府 2ー0 尚絅学院
京都成章 0ー2 日本航空石川
〈Bコート〉
清心女子 1ー2 郡山女子大学附属
純真 0ー2 豊橋中央
郡山女子大学附属 0ー2 親和女子
清心女子 1ー2 純真
親和女子 2ー1 豊橋中央
▼Fブロック
〈Dコート〉
文京学院大学女子 2ー0 松山東雲
札幌山の手 2ー0 一関修紅
松山東雲 2ー0 東海大学付属相模
文京学院大学女子 2ー1 札幌山の手
東海大学付属相模 2ー0 一関修紅
〈Cコート〉
東京都市大学塩尻 2ー0 進徳女子
開智 1ー2 鹿児島城西
進徳女子 0ー2 人間環境大学付属岡崎
東京都市大学塩尻 2ー0 開智
人間環境大学付属岡崎 0ー2 鹿児島城西
▼Gブロック
〈Cコート〉
銀河学院 0ー2 富士見
春日部共栄 2ー0 米沢中央
富士見 2ー1 四天王寺
銀河学院 2ー0 春日部共栄
四天王寺 2ー1 米沢中央
〈Cコート〉
札幌大谷 2ー1 創成館
相愛 0ー2 下北沢成徳
創成館 2ー0 東海大学付属諏訪
札幌大谷 2ー0 相愛
東海大学付属諏訪 0ー2 下北沢成徳
▼Hブロック
〈Bコート〉
宣真 0ー2 今治精華
日本女子体育大学附属二階堂 0ー2 静岡サレジオ
今治精華 0ー2 狭山ヶ丘
宣真 0ー2 日本女子体育大学附属二階堂
狭山ヶ丘 2ー0 静岡サレジオ
〈Aコート〉
金蘭会 2ー0 博多女子
松本国際 1ー2 盛岡誠桜
博多女子 2ー1 土浦日本大学
金蘭会 2ー0 松本国際
土浦日本大学 0ー2 盛岡誠桜
■男子予選リーグ試合結果
▼Iブロック
〈Cコート〉
駿台学園 2ー0 花園
長野日本大学 1ー2 樟南
花園 2ー0 大垣日本大学
駿台学園 2ー0 長野日本大学
大垣日本大学 0ー2 樟南
〈Dコート〉
花巻東 1ー2 比叡山
広島工業大学 2ー1 とわの森三愛
比叡山 2ー0 明和県央
花巻東 0ー2 広島工業大学
明和県央 0ー2 とわの森三愛
▼Jブロック
〈サブDコート〉
新田 2ー0 駒澤大学
羽黒 2ー1 東海大学付属諏訪
駒澤大学 2ー0 瓊浦
新田 2ー0 羽黒
瓊浦 0ー2 東海大学付属諏訪
〈メインCコート〉
浜松修学舎 2ー0 松江西
西海学園 1ー2 東京学館船橋
松江西 0ー2 神港学園
浜松修学舎 2ー0 西海学園
神港学園 0ー2 東京学館船橋
▼Kブロック
〈Aコート〉
東北 2ー0 九州国際大学付属
八千代松陰 1ー2 富山第一
九州国際大学付属 0ー2 近畿大学附属
東北 2ー0 八千代松陰
近畿大学附属 2ー1 富山第一
〈Bコート〉
慶応義塾 2ー0 聖徳学園
大谷 2ー0 仙台大学附属明成
聖徳学園 0ー2 豊橋中央
慶応義塾 2ー0 大谷
豊橋中央 2ー0 仙台大学附属明成
▼Lブロック
〈Bコート〉
静清 2ー0 関西
北陸 0ー2 東山
関西 0ー2 東亜学園
静清 2ー0 北陸
東亜学園 1ー2 東山
〈Aコート〉
福岡大学附属大濠 0ー2 北海道科学大学
八戸工業大学第一 0ー2 白鴎大学足利
北海道科学大学 0ー2 常翔学園
福岡大学附属大濠 0ー2 八戸工業大学第一
常翔学園 2ー0 白鴎大学足利
▼Mブロック
〈Aコート〉
霞ヶ浦 2ー1 東京立正
専修大学北上 0ー2 高岡第一
東京立正 0ー2 昇陽
霞ヶ浦 2ー0 専修大学北上
昇陽 2ー0 高岡第一
〈Bコート〉
広島城北 0ー2 山形城北
九州産業大学付属九州産業 2ー0 大同大学大同
山形城北 2ー0 天理
広島城北 1ー2 九州産業大学付属九州産業
天理 0ー2 大同大学大同
▼Nブロック
〈Bコート〉
東洋 2ー0 高知
北海 2ー0 盛岡誠桜
高知 0ー2 埼玉栄
東洋 2ー0 北海
埼玉栄 2ー0 盛岡誠桜
〈Aコート〉
小松大谷 2ー0 金光学園
開智 2ー0 藤沢翔陵
金光学園 0ー2 島田樟誠
小松大谷 2ー0 開智
島田樟誠 1ー2 藤沢翔陵
▼Oブロック
〈Cコート〉
広島県瀬戸内 0ー2 星城
東海大学付属相模 2ー0 一関修紅
星城 2ー0 洛南
広島県瀬戸内 0ー2 東海大学付属相模
洛南 2ー0 一関修紅
〈Dコート〉
札幌大谷 2ー0 沖学園
近江 2ー0 安田学園
沖学園 1ー2 東京学館新潟
札幌大谷 1ー2 近江
東京学館新潟 0ー2 安田学園
▼Pブロック
〈Bコート〉
桃山学院 2ー0 寒川
岩倉 1ー2 三重
寒川 0ー2 日本航空
桃山学院 2ー0 岩倉
日本航空 2ー0 三重
〈Aコート〉
清風 2ー0 日章学園
新発田中央 2ー0 日本大学山形
日章学園 1ー2 春日部共栄
清風 2ー0 新発田中央
春日部共栄 2ー0 日本大学山形