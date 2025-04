ファミリーマートにて季節限定で実施されている、毎年恒例の「抹茶フェア」がパワーアップ!

ほろ苦さと爽やかな酸味を楽しむ7種のスイーツが楽しめる「抹茶withフルーツ」を開催中です☆

ファミリーマート「抹茶withフルーツ」

発売日:2025年4月1日(火)

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店

※商品によって発売日および発売地域が異なります

2021年より、毎年春に抹茶フェアを開催している「ファミリーマート」にて、フルーツと抹茶を使ったスイーツが並ぶ「抹茶withフルーツ」を開催中!

5年目となる2025年は、抹茶とフルーツを組み合わせた新スイーツがラインナップされます。

どのスイーツも、抹茶の苦み、渋みとフルーツの甘み、酸味が融合し、アクセントがありながらもバランスのよい味わいに。

ファミリーマートで新たな抹茶体験を楽しめます☆

ゆず抹茶チーズスフレ

価格:298円(税込)

発売日:2025年3月28日(金)

宇治抹茶とチーズを使用したスフレケーキにゆずと黒豆を合わせた「ゆず抹茶チーズスフレ」

ゆずの香りと抹茶のほろ苦さがマッチする和スイーツです。

※沖縄県での販売はありません

抹茶といちごのティラミス

価格:348円(税込)

ほろ苦さと甘酸っぱさが口いっぱいに広がる抹茶といちごを組み合わせた「抹茶といちごのティラミス」

いちごソース、抹茶ティラミスムース、抹茶スポンジ、抹茶チョコソースを重ね、いちご風味のホイップクリームがトッピングされています。

抹茶といちごのタルト

価格:258円(税込)

トッピングのフリーズドライいちごがアクセントになった、抹茶のコクといちごの酸味が楽しめる「抹茶といちごのタルト」

香ばしく焼き上げた抹茶のタルト生地にいちごガトーショコラを合わせ、抹茶チョコソースを流し込んだスイーツです。

辻利 抹茶いちごサンド

価格:248円(税込)

あたたかくなってくる季節にぴったりの「辻利 抹茶いちごサンド」

辻利の宇治抹茶を使った抹茶アイスと、いちごチョコをしっとり食感の抹茶ケーキでサンドしたアイスクリームです。

※一部地域では価格が異なります

ストロベリーチョコ宇治抹茶

価格:348円(税込)

贅沢な組み合わせを楽しめる「ストロベリーチョコ宇治抹茶」

宇治抹茶チョコで甘酸っぱいフリーズドライいちごをまるごと一粒包んだチョコレートです。

※数量限定

ほろ苦ジューシーのハーモニー 抹茶ストロベリータルト

価格:258円(税込)

風味豊かな宇治抹茶のタルト生地にジューシーないちごジャムをトッピングした「ほろ苦ジューシーのハーモニー 抹茶ストロベリータルト」

個包装になっているので、シェアして食べるのにもぴったりです。

※数量限定

抹茶チョコがけピーチグミ

価格:213円(税込)

宇治抹茶チョコとピーチグミを組み合わせた「抹茶チョコがけピーチグミ」

ほろ苦さとフルーティな甘みの組み合わせが新しいおいしさのグミチョコレートです。

※数量限定

春の訪れを彩る新たな抹茶体験が楽しめる、抹茶とフルーツを組み合わたスイーツ。

全国のファミリーマートにて開催中の「抹茶withフルーツ」の紹介でした☆

