Ñ»¶ÌÍÚ¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¡ß¹õÈ±¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡¡ÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¡Ö»×¤ï¤º¥É¥¥Ã¡×¡Ö¹¹¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡×
¡¡HKT48¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÑ»¶ÌÍÚ¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡õ¹õÈ±¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö»×¤ï¤º¥É¥¥Ã¡×Ñ»¶ÌÍÚ¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤òÈäÏª
¡¡Ñ»¶Ì¤¬¡Ö¥Ø¥¢¥á¥ó¥Æ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤¿Èà½÷¤¬±ð¤ä¤«¤Ê¹õÈ±¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¶á±Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»×¤ï¤º¥É¥¥Ã¡×¡Ö¹¹¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£Ñ»¶ÌÍÚ¡Ê¤³¤À¤Þ ¤Ï¤ë¤«¡Ë
1996Ç¯9·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2011Ç¯7·î¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·Æ±Ç¯11·î¤ËHKT48¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ·à¾ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2013Ç¯¤«¤é¤ÏAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â·óÇ¤¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤¿2018Ç¯4·î¤ËAKB48¤È¤Î·óÇ¤¤¬½ªÎ»¡£2019Ç¯¤ËHKT48¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï½÷Í¥¤äYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÑ»¶ÌÍÚ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@haruka_kodama919¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö»×¤ï¤º¥É¥¥Ã¡×Ñ»¶ÌÍÚ¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤òÈäÏª
¡¡Ñ»¶Ì¤¬¡Ö¥Ø¥¢¥á¥ó¥Æ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤¿Èà½÷¤¬±ð¤ä¤«¤Ê¹õÈ±¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¶á±Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»×¤ï¤º¥É¥¥Ã¡×¡Ö¹¹¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
1996Ç¯9·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2011Ç¯7·î¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·Æ±Ç¯11·î¤ËHKT48¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ·à¾ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2013Ç¯¤«¤é¤ÏAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â·óÇ¤¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤¿2018Ç¯4·î¤ËAKB48¤È¤Î·óÇ¤¤¬½ªÎ»¡£2019Ç¯¤ËHKT48¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï½÷Í¥¤äYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÑ»¶ÌÍÚ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@haruka_kodama919¡Ë