ËÜ³ÊÅª¤Ê¹ÈÃã¤¬¼ê·Ú¤Ë¡ª ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬¡Ø¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Æ¥£¡¼¡Ù¤òÁ´¹ñÌó2,000Å¹¤Ë³ÈÂç
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬¡¢ÀìÍÑ¥Þ¥·¥ó¤ÇÞ»¤ì¤¿¤Æ¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¹ÈÃã¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Æ¥£¡¼¡Ù¤ò2026Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñÌó2,000Å¹ÊÞ¤Ë½ç¼¡³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¤«¤é°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Ï¼óÅÔ·÷¶á¹Ù¤äËÌ³¤Æ»¤Ê¤É¤ÎÌó90Å¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à½¬´·¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤ä¡¢Æüº¢¤«¤é¹ÈÃã¤ò°¦°û¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤â¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÍÑ¥«¥Ã¥×¤ò¥ì¥¸¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢ÀìÍÑ¥Þ¥·¥ó¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÃê½Ð¹©Äø¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÞ»¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤Ê¹ÈÃã¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÃãÍÕ¤ËÇ®Åò¤Ë¶á¤¤²¹ÅÙ¤Î¤ªÅò¤òÃí¤®¡¢ºÇÅ¬¤Ê»þ´Ö¤Ç¾ø¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÃãÍÕËÜÍè¤Î¹á¤ê¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤Ï¡¢"¤Ç¤¤¿¤Æ¾¦ÉÊ"¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡Ù¤ä¡Ø¤ªÅ¹¤ÇÍÈ¤²¤¿¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ø¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£
¡Ø¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¡¢¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡¢¥¢¥Ã¥µ¥à¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î3¼ïÎà¤ÎÃãÍÕ¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Ï¥¢¥Ã¥µ¥à¥Ö¥ì¥ó¥É¤È¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÉÊÂ·¤¨¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¡§¥¤¥ó¥É»º¡¦¥¹¥ê¥é¥ó¥«»º¤ÎÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê½Â¤ß¤¬ÆÃÄ§¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¶¾Çþ¤Ê¤É¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡§¥¹¥ê¥é¥ó¥«»º¤ÎÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤Î¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡£
¥¢¥Ã¥µ¥à¥Ö¥ì¥ó¥É¡§¥¤¥ó¥É»º¡¦¥¹¥ê¥é¥ó¥«»º¤ÎÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Á¡¼¥º¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ø¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ï¡¢»ØÄê¤ÎÃãÍÕÇÀ±à¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÎÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿©»ö¤È¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¡£ÀìÍÑ¥Þ¥·¥ó¤Ë¤è¤ëÃê½Ð¹©Äø¤Ç¡¢ÃãÍÕËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£¹ÈÃã¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
¢£¡Ø¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Æ¥£¡¼¡Ù¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Û¥Ã¥È¥Æ¥£¡¼
¡¦R¥µ¥¤¥º¡§112±ß¡ÊÀÇ¹þ120.96±ß¡Ë
¡¦L¥µ¥¤¥º¡§167±ß¡ÊÀÇ¹þ180.36±ß¡Ë
¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼
¡¦R¥µ¥¤¥º¡§112±ß¡ÊÀÇ¹þ120.96±ß¡Ë
¡¦L¥µ¥¤¥º¡§195±ß¡ÊÀÇ¹þ210.60±ß¡Ë
¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼
¡¦R¥µ¥¤¥º¡§176±ß¡ÊÀÇ¹þ190.08±ß¡Ë
¡¦L¥µ¥¤¥º¡§232±ß¡ÊÀÇ¹þ250.56±ß¡Ë
¥¢¥¤¥¹¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼
¡¦R¥µ¥¤¥º¡§223±ß¡ÊÀÇ¹þ240.84±ß¡Ë
¡¦L¥µ¥¤¥º¡§278±ß¡ÊÀÇ¹þ300.24±ß¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñÌó2,000Å¹ÊÞ¡Ê½ç¼¡³ÈÂç¡Ë
¡Ø¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à½¬´·¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤ä¡¢Æüº¢¤«¤é¹ÈÃã¤ò°¦°û¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤â¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÍÑ¥«¥Ã¥×¤ò¥ì¥¸¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢ÀìÍÑ¥Þ¥·¥ó¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÃê½Ð¹©Äø¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÞ»¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤Ê¹ÈÃã¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÃãÍÕ¤ËÇ®Åò¤Ë¶á¤¤²¹ÅÙ¤Î¤ªÅò¤òÃí¤®¡¢ºÇÅ¬¤Ê»þ´Ö¤Ç¾ø¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÃãÍÕËÜÍè¤Î¹á¤ê¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤Ï¡¢"¤Ç¤¤¿¤Æ¾¦ÉÊ"¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡Ù¤ä¡Ø¤ªÅ¹¤ÇÍÈ¤²¤¿¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ø¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£
¡Ø¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¡¢¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡¢¥¢¥Ã¥µ¥à¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î3¼ïÎà¤ÎÃãÍÕ¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Ï¥¢¥Ã¥µ¥à¥Ö¥ì¥ó¥É¤È¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÉÊÂ·¤¨¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¡§¥¤¥ó¥É»º¡¦¥¹¥ê¥é¥ó¥«»º¤ÎÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê½Â¤ß¤¬ÆÃÄ§¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¶¾Çþ¤Ê¤É¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡§¥¹¥ê¥é¥ó¥«»º¤ÎÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤Î¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡£
¥¢¥Ã¥µ¥à¥Ö¥ì¥ó¥É¡§¥¤¥ó¥É»º¡¦¥¹¥ê¥é¥ó¥«»º¤ÎÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Á¡¼¥º¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ø¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ï¡¢»ØÄê¤ÎÃãÍÕÇÀ±à¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÎÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿©»ö¤È¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¡£ÀìÍÑ¥Þ¥·¥ó¤Ë¤è¤ëÃê½Ð¹©Äø¤Ç¡¢ÃãÍÕËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£¹ÈÃã¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
¢£¡Ø¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Æ¥£¡¼¡Ù¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Û¥Ã¥È¥Æ¥£¡¼
¡¦R¥µ¥¤¥º¡§112±ß¡ÊÀÇ¹þ120.96±ß¡Ë
¡¦L¥µ¥¤¥º¡§167±ß¡ÊÀÇ¹þ180.36±ß¡Ë
¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼
¡¦R¥µ¥¤¥º¡§112±ß¡ÊÀÇ¹þ120.96±ß¡Ë
¡¦L¥µ¥¤¥º¡§195±ß¡ÊÀÇ¹þ210.60±ß¡Ë
¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼
¡¦R¥µ¥¤¥º¡§176±ß¡ÊÀÇ¹þ190.08±ß¡Ë
¡¦L¥µ¥¤¥º¡§232±ß¡ÊÀÇ¹þ250.56±ß¡Ë
¥¢¥¤¥¹¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼
¡¦R¥µ¥¤¥º¡§223±ß¡ÊÀÇ¹þ240.84±ß¡Ë
¡¦L¥µ¥¤¥º¡§278±ß¡ÊÀÇ¹þ300.24±ß¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñÌó2,000Å¹ÊÞ¡Ê½ç¼¡³ÈÂç¡Ë