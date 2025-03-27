»°½Å¡¦·§Ìî»Ô¤Ç28.5¡î¡¡3·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤òµÏ¿¡¡ÆîÉô¤Ï²ÆÆü¤Îµ¤²¹¤Ë
»°½Å¸©¤Ç¤Ï¡¢26Æü¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢·§Ìî»Ô¤Ç¤Ï28.5¡î¤È¡¢3·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¡¢µªËÌÄ®¤Ç26.1¡î¡¢ÈøÏÉ»Ô¤Ç25.5¡î¤È¡¢25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢25Æü¤ËÂ³¤¡¢²«º½¤Î±Æ¶Á¤Ç¸«ÄÌ¤·¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Î´ÑÂ¬¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ¤Î»ëÄø¡á¿åÊ¿Êý¸þ¤Ç¸«ÄÌ¤·¤Î¸ú¤¯µ÷Î¥¤Ï¡¢7¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ËÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄø¤¬5¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸òÄÌ¤Ø¤Î¾ã³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£