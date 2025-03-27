Å·¹ÄÊÅ²¼¡¡¹ñÉÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂçÅýÎÎ¤ËÊÌ¤ì¤Î°§»¢¡ÖÎ¾¹ñ¤ÎÍ§¹¥¿ÆÁ±¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È³Î¿®¡×¡¡ÂçÅýÎÎ¤ÏÇ®¤¤¥Ï¥°¡ÖÆüËÜ¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂçÅýÎÎ¤Ëµ¢¹ñÁ°¤Î°§»¢¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂÚºßÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡Ê27Æü¡Ë¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ëµ¢¹ñÁ°¤Î¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÅ²¼¤ÏÂçÅýÎÎ¤Ë¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ç¡Ö¥Ü¥ó¥¸¡¼¥¢ ¥³¥â¥ô¥¡¥¤¡Ê¤ª¤Ï¤è¤¦ ¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡Ë¡×¤È°§»¢¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬ÊÅ²¼¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ç¼õ¤±¤¿´¿·Þ¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÂçÅýÎÎ¤´É×ºÊ¤ÎË¬Ìä¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÎ¾¹ñ¤ÎÍ§¹¥¿ÆÁ±¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÊÅ²¼¤È¤ÎÊÌ¤ìºÝ¤Ë¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¡¢ÊÅ²¼¤âÈù¾Ð¤ó¤Ç±þ¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡Ö¡ØÆüËÜ¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÂ¦¶á¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤³¤³¤Ç¥Ï¥°¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¥Ï¥°¤ò¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤¿¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤¡Ê25Æü¡Ë¡¢¹Äµï¤Ç¡¢É×¿Í¤È¤È¤â¤Ë´¿·Þ¹Ô»ö¤ÈµÜÃæÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¿Í¤¬¸øÌ³¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÀè¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤¤ç¤¦¤Î°§»¢¤ÏÊÅ²¼¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ÎË¬Ìä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÆüÄø¤ò½ª¤¨¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢µ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£