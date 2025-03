²ó¤·¤Æ¥È¥¯¤¹¤ë¡¢Ì¤Íè¤¬Ãù¤Þ¤ë¡ª¥¼¥¯¥µ¥Ð¡¼¥¹¡ÖCOIN Together¥¬¥Á¥ã(¥³¥¤¥ó¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¥¬¥Á¥ã)¡×

ゼクサバースは、2025年3月27日より、ZEXAVERSE TOKYO(東京都中央区)にて「COIN Togetherガチャ(コイントゥギャザーガチャ)」のサービスを開始します。

このサービスは、1回1,000円(税込)で参加できる“ハズレなし”のガチャで、リアルな景品に加え、デジタル資産も手に入る新感覚のエンターテインメント体験です。

ガチャで排出されるカードを受付スタッフに提示することで、豪華景品とイーサリアムベースの資産「DwETH」の引き換えができます。

■「COIN Togetherガチャ」で“デジ活”スタート!

「COIN Togetherガチャ」は、リアルな景品を楽しみながら「デジタル資産を貯める“デジ活”」ができる、次世代型のガチャ体験です。

ガチャを引くだけで、イーサリアムベースの資産「DwETH」がもらえるので、日常の中で楽しく、そして着実に資産形成が可能。

暗号資産ユーザーはもちろんですが、初心者でも暗号資産を安心して体験でき、コツコツ“デジ活”で未来への一歩を踏み出せます。

1回のガチャにつき、DwETH(ディーダブリューイーサリアム)を0.0001配布(参考価格:約30円相当)。

貯まったDwETHは、提携する商品購入時の支払いに使用でき、すべての取引はブロックチェーン上に記録されるため、透明性と安全性にも優れています。

楽しみながら資産が貯まり、実際に使える。

そんな“遊んで得する”新しいお得体験が「COIN Togetherガチャ」です。

■「COIN Togetherガチャ」第一弾 景品ラインアップは以下の通りです。

・1等 GRANDイーサリアムカード:PlayStation 5

・2等 GOLDイーサリアムカード:Nintendo Switch(有機ELモデル)

・3等 SILVERイーサリアムカード:A・Studio Buds B(フルワイヤレスイヤホン) or Jo Malone Londoneルームフレグランス

・4等 BRONZEイーサリアムカード:CHANELミラー or DIORヘアミスト

・5等 STONEイーサリアムカード:Apple/Amazon/LINE ギフト券(1,000円分)

※カードを受付スタッフにご提示のうえ、該当する景品と引き換えてください。

※景品の内容は予告なく変更となる場合があります。

変更の際は同等のものを用意しますので、あらかじめご了承ください。

■設置場所について

このガチャは、「ZEXAVERSE TOKYO(ゼクサバース・トーキョー)」(マロニエゲート銀座3-3F)に設置されています。

ZEXAVERSE TOKYO

■「COIN Together」とは?

COIN Together

「COIN Together」は、日常のお買い物やサービス利用を通じて、「ブロックチェーン上に記録されるデジタル資産(オンチェーン)」を自然に貯めることができる、新しいスタイルのポイントサービスです。

対象商品を購入すると、自己管理型ウォレット「DIVER Wallet Pro」へ「DwETH(イーサリアムと1:1で価値を維持するトークン)」が自動で付与されます。

DwETHは、DIVERチェーンの特性により、高速・無料での送金が可能です。

