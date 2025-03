JFE¥±¥ß¥«¥ë¡Ö¤¢¤ê¤¿¤¤Ì¤Íè¤òËÜµ¤¤ÇÉÁ¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤¬Æþ¾Þ¡ªNIKKEI¼Ò²Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025

日本経済新聞社主催の「NIKKEI社歌コンテスト2025」におきまして、JFEケミカルの「ありたい未来を本気で描くプロジェクト」のテーマソングが決勝へ進出し、6位入賞しました。

日本経済新聞社主催の「NIKKEI社歌コンテスト2025」におきまして、JFEケミカルの「ありたい未来を本気で描くプロジェクト」のテーマソングが決勝へ進出し、6位入賞。

「NIKKEI社歌コンテスト2025」では、応募団体全117社のうち上位12社が決勝進出となり、決勝戦は2月27日(木)立川ステージガーデンにて開催されました。

決勝の場ではアピールの舞台もあり、多くの社員が応援に駆け付け結果を見守りました。

このテーマソングは、10年後のJFEケミカルの「ありたい姿」を検討するために発足したプロジェクト、「ありたい未来を本気で描くプロジェクト」活動の中で、メンバー自身が自発的に作詞・作曲・演奏した曲となります。

JFEケミカルはこれからも「ありたい姿」を見据え目指すべき未来に向かって邁進していきます。

JFEケミカルでは10年後の2035年をターゲットにした将来ビジョンを策定することとし、中堅・若手社員からなる全社・部門横断のプロジェクトチームで検討を進めています。

このプロジェクトはメンバー自身によって「ありたい未来を本気で描くプロジェクト」と名付けられました。

