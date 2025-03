「久留米ラーメン清陽軒」は、九州のローカルラーメンチェーンとして初めて「週休3日制」を導入します

久留米ラーメン清陽軒

■働き方の詳細について

・月給 :200,000円〜

・年間休日数:157日

・その他 :リフレッシュ休暇7連休/年、誕生日休暇等

「久留米ラーメン清陽軒」は、九州のローカルラーメンチェーンとして初めて「週休3日制」を導入。

この取り組みは、ライフワークバランスの向上、働き方改革の推進、人手不足の解消を目的とし、社員の生活環境やライフスタイルに合わせた多様な働き方の選択肢を実現し、働きやすい環境づくりを強化するものです。

■社員比率を高め、マンパワー向上へ

従業員の働きやすさを重視し、正社員比率を高めることで、店舗運営の安定化とサービス品質の向上を図ります。

これにより、従業員一人ひとりの業務負担と労働時間の軽減も可能となり、高いモチベーションを維持し、利用者に寄り添った接遇と調理に集中できる環境を整えます。

