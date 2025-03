¿§¡¦¥µ¥¤¥º¡¦¥í¥´¡¦¹á¤ê¤Þ¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¡ª¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹(R)¡×

ブルーミングビレッジは、2025年4月より、法人および個人事業主向けに、LEDフレームレスキャンドル「センターピース(R)」の完全オーダーメイド販売を開始します。

ブルーミングビレッジ「センターピース(R)」

「センターピース(R)」は、本物のキャンドルのような質感・香り・炎の揺らぎを再現しながら、安全性と利便性を兼ね備えた次世代キャンドルです。

色・サイズ・ロゴ・香りまでカスタマイズが可能で、結婚式場、ホテル、商業施設、バー、ナイトプール、高齢者施設など、さまざまな空間に合わせた演出を想定しています。

<空間演出に求められる“本物志向”に対応>

近年、ブライダルやホテル業界をはじめとする空間演出の現場では、「高級感」と「安全性」を両立した照明演出が求められています。

既存のLEDキャンドルでは、質感やデザイン、香りに課題があるという声もありました。

ブルーミングビレッジの「センターピース(R)」は、熟練のキャンドル職人が制作を担当し、キャンドル用ワックスを使用して、制作します。

また、アロマストーンによる香り演出が特徴の、従来にはない“本物志向”のLEDキャンドルです。

さらに、法人リースにも対応し、「イベント時だけ使いたい」というニーズにも応えます。

色鮮やかなドライフラワーやハーブをアレンジしたLEDフレームレスキャンドル

<製品の特徴と強み>

■1個からのオーダーメイド対応

最小1個から対応可能で、法人のロゴ入れやブランドカラーなど企業ごとの特別仕様も制作できます。

また、直径7cmから、高さ100cmまでのキャンドルサイズのオーダーも可能です。

■本物のキャンドル再現度

(1)熟練キャンドル職人の技法を活かした外観

(2)外観とLEDキャンドルベースを組み合わせる2層構造。

季節やイベントごとの切り替えも可能です。

(3)3パターンの炎の揺らぎを用意。

お好みで選択可能です。

(4)アロマストーンを使った香りの演出もプラス

■柔軟な導入プラン

(1)販売価格 :LEDベースキャンドル(12本単位)1,250円〜/

外装(単色)750円〜

(2)法人向けリース:2025年5月以降順次対応予定

■【LEDベースキャンドル仕様】リモコン対応可

(1)便利なリモートコントローラー

→2・4・6・8時間のタイマー機能で消し忘れ防止

(2)2つのライティングモード

→炎のような揺らぎモードと常時点灯モードを搭載

(3)長時間使用可能なバッテリー

→単3電池2本で約160時間使用可能

→充電式リチウムイオン電池対応で繰り返し利用OK

(4)サイズ

→直径65mm×高さ95mm(ベースキャンドルサイズ)

■利用シーンと今後の展開:幅広い法人利用シーンを想定

(1)結婚式場:ロゴ入りやブライダルカラーで統一感

(2)ホテル・旅館:客室、ラウンジ、スパの非日常演出

(3)バー・レストラン:テーブル演出に安全な揺らぎを

(4)ナイトプール・イベント:防水仕様も相談可能

(5)ヨガ・ピラティス:安心・安全でリラックス空間に

(6)屋内外のキャンドルナイト

(7)高齢者施設:癒しのインテリア

(8)葬儀・仏壇:安全な弔いの空間の演出

ホテル/バー向け レッドと黒のカスタマイズ色

ナイトプール用LEDフレームレスキャンドル

■オリジナル香りの対応

香りもオリジナルブレンドで制作可能

天然精油・合成香料のどちらも対応

