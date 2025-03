ジャンルイジ・ブッフォンをノルケイナーとして迎えた！ノルケイン

ノルケインは、イタリアのサッカー界を象徴するレジェンド、ジャンルイジ・ブッフォン氏を新たにノルケイナーとして迎えたことを発表します。

ノルケイン

スイスの独立系時計ブランドノルケインは、イタリアのサッカー界を象徴するレジェンド、ジャンルイジ・ブッフォン氏を新たにノルケイナーとして迎えたことを発表。

このパートナーシップは、卓越性を追求する世界 -エリートスポーツとスイス時計製造- を結びつけるものです。

どちらも献身、精密さ、そして冒険心によって定義される共通の価値観を持っています。

ジャンルイジ・ブッフォン氏は、30年にわたるキャリアを通じて、史上最高のゴールキーパーの一人として確固たる地位を築き上げました。

ユヴェントスでは、セリエA優勝10回という前人未踏の記録を打ち立て、UEFAカップ、コッパ・イタリア6回、さらにはパリ・サンジェルマン(PSG)でリーグ・アン優勝も果たしました。

国際舞台では、イタリア代表として歴代最多の176試合に出場し、そのうち80試合でキャプテンを務めました。

2006年には、キャプテンとしてチームをFIFAワールドカップ優勝へと導く歴史的快挙を達成しました。

パルマで始まり、パルマで終えた伝説― ブッフォン氏の揺るぎない探求心とノルケインの哲学が交わる瞬間ジャンルイジ・ブッフォン氏のサッカー人生は、プロデビューを果たしたクラブチーム「パルマ」で始まり、輝かしいキャリアの最後を同クラブで締めくくるという、まさに“フルサークル”の物語を描きました。

この歩みは、卓越性を追求し続ける彼の姿勢を象徴しており、それはノルケインの哲学と完全に一致します。

スイスの時計ブランドが誇る精密なクラフトマンシップと同様に、ブッフォン氏もまた、不屈の精神、妥協なき品質、そして限界を超え続ける挑戦心を体現する存在です。

引退後もサッカー界と社会に貢献し続けるブッフォン氏。

イタリア代表の要職を務め、国連親善大使としても活躍。

引退後も、ジャンルイジ・ブッフォン氏はサッカー界への深い関わりを続けており、現在はイタリア代表のヘッド・オブ・デリゲーション(代表団長)として重要な役割を担っています。

また、スポーツディレクターの資格も取得し、フットボールマネジメントの分野にも精通しています。

さらに、彼の影響力はサッカーの枠を超え、2019年には国連世界食糧計画(WFP)の親善大使に任命されるなど、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

ジャンルイジ・ブッフォン氏は語ります。

「ノルケインファミリーの一員となり、ベンやノルケインチームと共にイタリア市場でノルケイナーとして活動できることをとても楽しみにしています。

私がノルケインに魅力を感じるのは、その情熱とチャレンジャースピリットです。

これは、成功を収める最高のチームに共通する重要な要素です。

さらに、私たちは“献身”、“本物であること”、“確かな足跡を残すこと”という共通のマインドセットを持っています。

この新たな挑戦のスタートが待ちきれません。

」

Gigi_Buffon-2

ノルケイン創業者兼CEO ベン・カッファーは語ります。

「私の家族にとって、サッカーは常に人生の一部でした。

祖父と叔父はプロ選手として活躍し、スイスのチャンピオンにも輝きました。

弟のトビーと私は、ずっとジャンルイジ・ブッフォン氏の大ファンでした。

そんな彼をノルケインのアンバサダー、そしてイタリア市場におけるパートナーとして迎えられることを、心から光栄に思います。

彼の圧倒的なキャリアとカリスマ性は、まさに私たちのブランドを体現するにふさわしい存在です。

彼はアイコンであり、多くの人々にとってインスピレーションを与える存在です。

このコラボレーションが始まるのが待ちきれません。

ようこそ、ジジ!」

このパートナーシップにより、ノルケインとジャンルイジ・ブッフォンは、品質、成功、そして独立性への情熱を共有し、サッカーファンとスイス時計愛好家の双方にインスピレーションを与えることを目指します。

本日、このコラボレーションの幕が上がり、両方の世界に価値と興奮をもたらすことを約束します。

■ABOUT NORQAIN

2018年に設立されたノルケインは、スイス時計業界の中心地であるニドー(ビール/ビエンヌ)にある家族経営による完全に独立したスイス機械式時計ブランドです。

時計業界のレジェンドであるジャン-クロード・ビバーやエリートアスリートなどで構成された取締役会のもと独自性、革新性、情熱をもち新たな頂きに向かって挑み続けています。

ノルケインの製品はインディペンデンス、アドベンチャー、フリーダムの3つのコレクションで構成され、すべてのモデルにスイス製の機械式ムーブメントを搭載しています。

スイスの世界最高峰のムーブメント製造ファクトリーのケニッシ社との共同開発で2つのマニュファクチュールキャリバーを発表、マニュファクチュールAMT社との共同開発ではフライバック機能を搭載したマニュファクチュールキャリバーを発表しました。

これらはスイス時計産業の伝統と未来に貢献し続けるという強い想いが込められています。

さらにアボット・ワールドマラソンメジャーズの一つであるBMWベルリンマラソンのオフィシャルタイムキーパーを務めており、NHLPAとのパートナーシップ、スペングラーカップ・ダボスのオフィシャルタイムキーパー、そしてスイスサッカー協会のオフィシャルウォッチライセンシングパートナーでもあります。

現在ノルケインは、ヨーロッパ、日本、米国などの主要な国々で販売されており、スイスのブヘラーやキルショッフェル、ドイツのヴェンペ、米国のウエスタイム、トルノー、ゴブバーグとリーズ、カナダのローロ、ドバイのアーメッドセディキ&サンズ、日本では機械式時計のプロフェッショナルである40店舗以上の正規販売店で取り扱われており、ツェルマットやシンガポール、チューリッヒにはブティックも展開しています。

2025年には再びウォッチズ・アンド・ワンダーズに出展します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ジャンルイジ・ブッフォンをノルケイナーとして迎えた!ノルケイン appeared first on Dtimes.