SNKの新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』に、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが登場する。ティザームービーでは匂わされていたが、やはりプレイアブルキャラクターとなった。



ロナウドはゲーム内のプロフィールでは「世界最高峰のトップフットボールプレイヤー。オフを利用し、自分の新たなフットボールの技を磨くためサウスタウンを訪れる。フットボールで培った様々なテクニックは例え格闘家でも止められはしない」と紹介され、ファイティングスタイルは「フットボール+マーシャルアーツ」となっている。





ロナウドはポルトガル代表の7番のユニフォームをまとい、ボールを飛び道具として蹴ったり、空中に飛び上がって回し蹴りのような技も見せるキャラにデザインされており、「超必殺技」では強烈なシュートも飛び出す。もちろんトレードマークの「siuuuu」パフォーマンスも再現されている。本人もXにて、「今日は皆さんにお伝えしたいビッグニュースがあります! 新しい格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』のキャラクターになります! 4月24日は楽しみましょう!」とポストした。『餓狼伝説 City of the Wolves』は4月24日に発売となる。