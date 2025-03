アメリカ商務省の産業安全保障局(BIS)が2025年3月25日に、アメリカの国家安全保障および外交政策に反する活動を行ったとして、中国やアラブ首長国連邦(UAE)、南アフリカ、イラン、台湾などに拠点を置く80社を「 エンティティリスト(取引規制対象リスト) 」に追加したことを発表しました。bis.gov/press-release/commerce-further-restricts-chinas-artificial-intelligence-advanced-computing-capabilities

https://www.bis.gov/press-release/commerce-further-restricts-chinas-artificial-intelligence-advanced-computing-capabilitiesUS adds Chinese tech firms to its export control list, says they sought US knowhow for military use | AP Newshttps://apnews.com/article/china-us-sanctions-entity-trump-inspur-44c6a0fd445814a4b5fa40c7baa178caUS expands export blacklist to keep computing tech out of China | The Vergehttps://www.theverge.com/news/636277/us-chinese-export-restrictions-blacklist-80-companies今回エンティティリストに追加されたのは、北京人工知能アカデミーなど80社。そのうち中国企業が50社以上を占めています。今回の追加では、中国の軍事産業複合体と密接な関係を持つ中国を拠点とするエンドユーザー向けの高度なAIやスーパーコンピューター、高性能AIチップの開発に従事する企業や弾道ミサイル開発に貢献する企業、極超音速兵器や極超音速飛行など、中国の軍事近代化を支援する企業、すでにエンティティリストに追加されているHuaweiとHiSiliconに製品を販売していた企業などが含まれています。また、新たにエンティティリストに加えられた企業のうち6社は中国の大手クラウドコンピューティングサービスプロバイダーで、NVIDIAやAMD、Intelなどアメリカのチップメーカーの主要顧客であるInspur Groupの子会社です。BISは「これらの企業が中国軍によるスーパーコンピューター開発プロジェクトに貢献している」と主張しています。ハワード・ラトニック国務長官は「ドナルド・トランプ大統領の強力なリーダーシップの下、商務省はアメリカを守るために断固たる行動をとっています。敵がアメリカの技術を悪用して自国の軍隊を強化し、アメリカ人の生命を脅かすことを許しません。私たちは、アメリカ国民に危害を加えようとする人々の手に私たちの最先端技術が渡らないように、あらゆるツールを使用することを約束します」と述べました。さらに、ジェフリー・ケスラー商務次官は「アメリカの技術がアメリカ国民の生命を脅かすために使われてはなりません。BISは、アメリカの技術や商品がハイパフォーマンスコンピューティングや極超音速兵器、軍用機の訓練、無人航空機(UAV)に悪用されることを防いでおり、国家安全保障を守るためにたゆまぬ努力を続けるという明確なメッセージを発信しています」と語っています。一方で北京人工知能アカデミーは「民間の非営利科学研究機関である北京人工知能アカデミーがエンティティリストに追加されたことにショックを受けています。我々は、事実に基づいていない今回の誤った決定に強く反対し、BISに対して取り下げるよう求めます」と反論しました。また、中国外務省も「BISによるエンティティリストへの追加は、国際法と国際関係の基本的規範に深刻に違反するもので、中国企業の正当な権利と利益を著しく損ない、グローバルサプライチェーンの安全と安定性を損ないます。我々はこれに断固として反対し、強く非難します」との声明を発表しました。なお、エンティティリストの全体は以下のリンク先で確認できます。Federal Register :: Agencies - Industry and Security Bureauhttps://www.federalregister.gov/agencies/industry-and-security-bureau