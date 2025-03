【グランツーリスモ7:アップデート(1.57)】 3月27日15時 配信予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用ドライビングシミュレーター「グランツーリスモ7」において、アップデート(1.57)を本日3月27日15時に配信する。

今回のアップデートでは、新規収録車種として「マツダ CX-30 X Smart Edition '21」、「アストンマーティン ヴァンテージ '18」、「ルノー カングー 1.4 '01」の3台が登場。また、カフェの新しいエクストラメニューとして「No.45 コレクション『スズキ』」が追加される。

そのほかにも「ワールドサーキット」のサンデーカップやヨーロピアン・クラブマンカップ 600、ジャパニーズ・FFチャレンジ 450に新しいレースイベントを追加。さらに次世代レーシングAIエージェント「グランツーリスモ・ソフィー」が“GTソフィー2.1”となり、カスタムレースに対応した。対応レイアウトでは敵車AI選択で「GTソフィー」を選択できるようになる。

【新規収録車種】

マツダ CX-30 X Smart Edition '21(ブランドセントラルで購入可能)

アストンマーティン ヴァンテージ '18(ブランドセントラルで購入可能)

ルノー カングー 1.4 '01(ブランドセントラル/ユーズドカーで購入可能)

【カフェ】

No.45 コレクション『スズキ』

【ワールドサーキット】

サンデーカップ、ヨーロピアン・クラブマンカップ 600、ジャパニーズ・FFチャレンジ 450に新しいレースイベントを追加

【グランツーリスモ・ソフィー】

“GTソフィー2.1”へ進化。カスタムレースに対応する

【スケープス】

特集に「フェロー諸島」を追加

