¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É·§¤µ¤ó¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡×ºÆÊüÁ÷¤ËÅÐ¾ì¡¡»àµî¤«¤é30Ç¯·Ð¤Æ¥È¥ì¥ó¥ÉµÞÉâ¾å
1994Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë12·î¤Ë59ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É·§¤µ¤ó¤¬27Æü¡¢»à¤«¤é30Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢X¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
NHK BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¤Ç24Æü¤«¤éºÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢87Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢X¤Ë¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤´é¤À¤Ê¡Á¡×¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ê·Ý¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖÇËÅ·¹Ó¤Ê·Ý¿Í¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É·§¤µ¤ó¤È¤Ï¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤òÁÈ¤ó¤ÀÁêÊý¤ÎÀÐÁÒ»°Ïº¡Ê78¡Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡ÖÀÐÁÒ¤µ¤ó¤¬ÁêÊý¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡¢º£¤Î¼ã¤¤¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
27Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡×Âè4ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢95Ç¯¤Ë54ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÀîÃ«Âó»°¤µ¤ó¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£X¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É·§¤µ¤ó¤ÈÀîÃ«Âó»°¤µ¤ó¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£