¥é¥°¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¥×¥Õ¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¡ªW7universe-¥Õ¥¯¤Á¤ã¤ó¡Ö¼ê¿¥¤ê¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×

「W7universe-フクちゃん」は、モロッコ女性による手織りで一点ものの新商品を2025年3月27日(木)より販売中。

■新商品について

春の模様替えや新生活に向け、世界に一つだけの、モロッコ女性による手織りの温もりあふれるインテリアが登場します。

手織りのモロッコラグだけでなくラグをリメイクしたプフやクッションも販売します。

・一点ものの特別感

モロッコの女性たちが伝統的な技法で丁寧に織り上げたラグは、すべて一点もの。

同じお品は二つとありません。

・サステナブルな素材

100%モロッコウールを使用し、手作業でお手入れを重ねることで、ふわふわの手触りに仕上げました。

天然素材ならではの温かみを感じることができます。

・春らしいカラー&デザイン

柔らかなパステルカラーや、温もりあるナチュラルカラーが揃い、春の模様替えにぴったり。

インテリアを優しく彩ります。

ウールのプフはベニワレン

■新商品概要

商品名 :桜色のボシャルウィットラグ

発売日 :3月27日20時〜

サイズ :230cm×110cm

価格 :63,000円(送料税込)

素材 :ウールとコットン

商品名 :アジラル、ベニワレンクッション

発売日 :3月28日20時〜

価格 :各9,500円(送料税込)

素材 :ウール

商品名 :プフ

発売日 :3月28日20時〜

価格 :各24,500円(送料税込)

素材 :ウール

■発売スケジュール

販売開始:ラグ 2025年3月27日(木)20時〜

プフ&クッション 2025年3月28日(金)20時〜

【モロッコのプフ】

プフは、モロッコの伝統的なクッション型のオットマン。

座る、足をのせる、サイドテーブルとして使うなど、多用途に活躍します。

特に、手織りのモロッコラグをリメイクしたプフは、使い込まれた風合いと一点ものの魅力があり、エコでサステナブルなアイテムとして人気です。

【ベニワレン】

ベニワレンは、モロッコのアトラス山脈に住む「ベニワレン族」によって手織りされるウール100%のラグ。

クリーム色のベースに黒や茶色のシンプルな幾何学模様が特徴で、どんなインテリアにも馴染みやすいデザインです。

厚みがあり、ふわふわとした質感が心地よく、洗練されたモダンスタイルや北欧インテリアとも相性抜群です。

【ボシャルウィット】

ボシャルウィットは、古布を再利用して作られるモロッコのラグ。

遊牧民の女性たちが、着なくなった服や布を細かくカットし、カラフルに織り上げていきます。

そのため、同じデザインは二つとなく、個性的でアートのような魅力があります。

アップサイクルの精神が込められた、サステナブルなラグとしても注目されています。

