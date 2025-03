¿·¼ò»î°û¤Ç½Õ¤ò³Ú¤·¤à¡ªÀé¶Ê¶Ó¡¡½Õ¤ÎÂç´¶¼Õº×

千曲錦酒造は、試飲ができるイベント『千曲錦 春の大感謝祭』を2024年4月12日・13日に長野県佐久市の千曲錦酒造で開催します。

千曲錦 春の大感謝祭

開催日時 : 2025年4月12日(土)・13日(日)

12日10:00〜16:00 13日10:00〜15:00

会場 : 千曲錦酒造株式会社(〒385-0021 長野県佐久市長土呂1110)

アクセス : 北陸新幹線「佐久平」駅 徒歩15分

入場料 : 入場無料

有料試飲 : 1,000円(税込)【グラス付き・和らぎ水付き・酒くじ券1枚分】

試飲条件 : 運転の方、20歳未満の方の飲酒はできません。

■イベントについて

例年、3,000名ほどの来場者が訪れる地元の佐久市では風物詩としても知られるイベントです。

冬に仕込まれた新酒の生原酒や感謝祭だけでしか味わえない限定酒は1,000円(税込)でグラスを購入していただければ、飲み放題で試飲が可能です。

※運転の方、20歳未満の方の飲酒はできません。

また、地元の飲食店が出店しテイクアウトのお料理も楽しめます。

■コラボイベントついて

恒例となりました地元マルシェイベント「ねこマルシェ」も合同開催します!キッチンカーやワークショップが盛り沢山です。

ネコマルシェ

■イベント内容

(1) 限定酒販売

当日は感謝祭でしか手に入らないお酒が盛り沢山!蔵人だけが飲むことの出来るお酒も登場します!

どんなお酒が飲めるかは当日のお楽しみ!

(2) 大抽選会

3,000円(税込)以上購入でチャレンジ!

料金:3,000円(税込)以上

大感謝祭で千曲錦商品を3,000円以上購入されたレシートを持つ方は、3,000円(税込)につき1回、大抽選会の権利が得られます。

1等はなんと購入金額全額キャッシュバック!

(3) 屋外ステージイベント

*浅間中学校吹奏楽部 12日10:30〜「吹奏楽ステージ」

*佐久鯉太鼓保存会 13日10:30〜「和太鼓ステージ」

*ダンススタジオサークルSUN 12日12:00〜「ダンスステージ」

*白樺舞踊団 12日&13日両日14:00〜「ダンスステージ」

(4) 新企画「酒くじ」

1回:500円(税込)

有料試飲1,000円を購入いただくと酒くじ券1回分が付きますので、是非チャレンジしてみてください!試飲をされない方も1回500円(税込)でレアなお酒や高級酒が当たるチャンス!

何が当たるかは当日のお楽しみ!

※お子様には別途、子供ガチャの用意があります。

(5) ねこマルシェ 出店者一覧

<キッチンカー>

・デビルチキンサンド(嬬恋WAGON)

・ピザ販売(PizzaBOBOOB)

・クレープ販売(ちおちおクレープ)

・から揚げ販売(ひよこ商店)

・いちごミルク(井上寅雄農園)

・コーヒー販売(PORT OF COFFEE)

・焼き菓子販売(ete vivre)

・老舗の焼き鳥(やきとり春さん)※13日のみ

<ワークショップ>

・キーホルダー製作(myriads_flair)

・あみぐるみ(コローリbambi)

・多肉植物販売(友禅園)

・ハンドメイドアクセサリー販売(マカナリボン)

・ミーマの部屋(占い)

・整体、ストレッチなど(整体ing)

・キッズネイル、ボディペイント(アトリエねこ)

・マスキングテープ販売(ますて屋ねこ)

キッチンカー

