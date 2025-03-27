¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ÖPrime Video¡×¡¢4·î¤Ï¡Ö¿ä¤·¤Î»Ò¡×¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡×¤Ê¤ÉÇÛ¿®
¡¡¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ÊAmazon¡Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸þ¤±Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖPrime Video¡×¤Ç4·î¤ËÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ëºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û-The Final Act-¡×¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥É¥Üー¥¤¥º RIDE OR DIE¡×¡¢±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡£¡ÖPrime Video¡×4·î¤ÎÇÛ¿®ºîÉÊ°ìÍ÷ ±Ç²è¡ÊÆüËÜ¡Ë 2025Ç¯4·î1Æü ¡Ö±´¤¦Ï»¿Í¤Î½÷¡× ¡Ö¿å¿¼¥¼¥í¥áー¥È¥ë¤«¤é¡× ¡Ö·î¡× 2025Ç¯4·î12Æü ¡Ö¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡× 2025Ç¯4·î18Æü ¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û-The Final Act-¡× ¡öÆÈÀêÇÛ¿® 2025Ç¯4·î25Æü ¡Ö·ëÂ«¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø ～»ø¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤È´õË¾～¡× ¡öÆÈÀêÇÛ¿® 2025Ç¯4·î30Æü ¡Ö²ø½Ã¥ä¥í¥¦¡ª¡× ¡öÆÈÀêÇÛ¿® ±Ç²è¡Ê³¤³°¡Ë 2025Ç¯4·î1Æü ¡Ö¥¢¥ó¥Á¥ãー¥Æ¥Ã¥É¡× ¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥êー¡× ¡ö¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿® ¡Ö¥âー¥Ó¥¦¥¹¡× 2025Ç¯4·î10Æü ¡ÖAmazon Original¡ØG20 ～ÂçÅýÎÎ¤òµß½Ð¤»¤è～¡Ù¡ÊG20¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡× ¡ö¸á¸å4»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿® 2025Ç¯4·î11Æü ¡Ö¥¤¥´ー¥ë¤ÎÌóÂ«¡× 2025Ç¯4·î19Æü ¡Ö¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡× ¡Ö¥×¥ì¥Ç¥¿ー2¡× ¡Ö¥×¥ì¥Ç¥¿ー¥º¡× ¡Ö¥¶¡¦¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡× 2025Ç¯4·î22Æü Amazon Original¡Ö¥³¥â¥ó¡¦¥°¥é¥¦¥ó¥É¡§ÂçÃÏ¤òµß¤¦ºÆÀ¸ÇÀ¶È¡×¡ÊCommon Ground¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë ¡ö¸á¸å4»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿® 2025Ç¯4·î22Æü Amazon Original¡Ö¥¢¥Ã¥·¥å ～¸ÉÆÈ¤ÎÏÇÀ±～¡×¡ÊAsh¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë ¡ö¸á¸å4»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿® 2025Ç¯4·î25Æü ¡Ö¥Ð¥Ã¥É¥Üー¥¤¥º RIDE OR DIE¡× ¡ö¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿® 2025Ç¯4·î25Æü ¡Ö¥Ðー¥Óー¡× ¡ö¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿® ±Ç²è¡Ê´Ú¹ñ¡Ë 2025Ç¯4·î3Æü ¡Ö¥Ç¥·¥Ù¥ë¡× 2025Ç¯4·î4Æü ¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¡× 2025Ç¯4·î18Æü ¡ÖÇËÊè¡¿¥Ñ¥ß¥ç¡× ¡ö¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿® ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÊÆüËÜ¡Ë 2025Ç¯4·î4Æü ¡Ö±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È ·à¾ìÈÇ¡Ê1977Ç¯¡Ë¡× ¡Ö¤µ¤é¤Ð±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡¡°¦¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¡× ¡Ö±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡¡¿·¤¿¤Ê¤ëÎ¹Î©¤Á¡× ¡Ö¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë¡× ¡Ö±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡¡´°·ëÊÔ¡× ¡Ö±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡¡Éü³èÊÓ¡× ¡Ö±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2 Áí½¸ÊÔ¡× ¡Ö±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥ÈIII ÂÀÍÛ·Ï¤ÎÇËÌÇ¡× ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ê³¤³°¡Ë 2025Ç¯4·î3Æü Amazon Original¡Ö¥Ü¥ó¥º¥Þ¥ó¡§°Îî¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·ー¥º¥ó1¡ÊThe Bondsman¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë ¡ö¸á¸å4»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿® 2025Ç¯4·î12Æü ¡Ö¥É¥¯¥¿ーŽ¥¥Ç¥¹ »à¤ò¸Æ¤Ö°å¼Ô¡×¥·ー¥º¥ó1 2025Ç¯4·î24Æü Amazon Original¡Ö¥¨¥È¥ïー¥ë¡×¥·ー¥º¥ó1¡ÊÉtoile¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë ¡ö¸á¸å4»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿® ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ê³¤³°¡Ë 2025Ç¯4·î17Æü Amazon Original¡Ö¡ô£±¥Ï¥Ã¥Ôー¥Õ¥¡¥ß¥êーUSA¡×¡Ê#1 Happy Family USA¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë ¡ö¸á¸å4»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿® ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡Ê³¤³°¡Ë 2025Ç¯4·î8Æü Amazon Original¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¡¦¥Ï¥¤¡×¥·ー¥º¥ó1 ¡ÊSpy High¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë ¡ö¸á¸å4»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿® ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¡ÊÆüËÜ¡Ë 2025Ç¯4·î10Æü ¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥È¥ê¥Ã¥Ñー!!¡× ¡öÆÈÀêÇÛ¿® 2025Ç¯4·î17Æü ¡Ö3Ç¯CÁÈ »Ø¸¶£øæÆÂÀ¡× ¡öÆÈÀêÇÛ¿® ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¡Ê³¤³°¡Ë 2025Ç¯4·î18Æü Amazon Original¡Ö¥Î¥Ã¥È¡¦¥Ù¥êー¡¦¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Ä¥¢ー¡×¥·ー¥º¥ó1¡ÊThe Not Very Grand Tour¡¿¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë ¡ö¸áÁ°9»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿® ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÊÆüËÜ¡Ë 2025Ç¯4·î1Æü ¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡×Âè1´ü～Âè7´ü¡× ¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢ ÀÐµ¯¤³¤·¤È²ø¤·¤ÍèË¬¼Ô¡× ¡Ö¥Õ¥ê¥¯¥ê¡× 2025Ç¯4·î3Æü ¡Ö¤³¤ÎÎø¤ÇÉ¡·ì¤ò»ß¤á¤Æ¡× ¡ÖÌ¤¥ë ¤ï¤¿¤·¤Î¤ß¤é¤¤¡× 2025Ç¯4·î4Æü ¡Öµ´¿Í¸¸Åõ¾¶ -³ëÌîÊÔ-¡× ¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï½Ê½÷¤ÎÓÏ¤ß¤Ç¤·¤Æ¡× 2025Ç¯4·î5Æü ¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Êー¤Î¤¢¤È¤Ç¡× ¡öÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿® ¡Ö¥Üー¥ë¥Ñー¥¯¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡ª¡× 2025Ç¯4·î6Æü ¡Ö¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡× ¡ÖÊÒÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢·õÀ»¤Ë¤Ê¤ë¡× ¡öÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿® ¡Ö´ª°ã¤¤¤Î¹©Ë¼¼ç～±ÑÍº¥Ñー¥Æ¥£¤Î¸µ»¨ÍÑ·¸¤¬¡¢¼Â¤ÏÀïÆ®°Ê³°¤¬SSS¥é¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ～¡× ¡ÖºÇ¶¯¤Î²¦ÍÍ¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¡©¡× ¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡× ¡ÖÁ°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Áー¥º¡× 2025Ç¯4·î7Æü ¡Ö¤¢¤ëËâ½÷¤¬»à¤Ì¤Þ¤Ç¡× ¡ÖWIND BREAKER Season 2¡× ¡Ö¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ-ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡× ¡ÖGUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS¡× ¡ÖÍú¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢ÂëÊö¤µ¤ó¡× 2025Ç¯4·î8Æü ¡Ö¥¢¥ó¡¦¥·¥ãー¥êー¡× ¡Ö²¶¤ÏÀ±´Ö¹ñ²È¤Î°ÆÁÎÎ¼ç¡ª¡× ¡Ö¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬ÆüÏÂGO¡× ¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡× ¡Ö¹õ¼¹»ö -ÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ-¡× ¡Ö#¥³¥ó¥Ñ¥¹2.0 ÀïÆ®ÀÝÍý²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡× ¡ÖSummer Pockets¡× ¡Ö¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡× ¡Ö¤Á¤¯¤ïÀïµ～¤ª¤ì¤Î¥«¥ï¥¤¥¤¤ÇÃÏµå¿¯Î¬～¡× 2025Ç¯4·î9Æü ¡Öµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡× ¡ö¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿® ¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ú¥¹¥¿ー¥º¡× ¡ÖÃË½÷¤ÎÍ§¾ð¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë? ¡Ê¤¤¤ä¡¢ ¤·¤Ê¤¤¤Ã!!¡Ë¡× ¡ÖLAZARUS ¥é¥¶¥í¡× ¡Ö²ÚDoll*-Reinterpretation of Flowering-¡× 2025Ç¯4·î10Æü ¡Ö¤«¤¯¤·¤Æ¡ª¥Þ¥¥Ê¤µ¤ó!!¡Ú¤«¤¯¤·¤Æ¤ëÈÇ¡Û¡× ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±°¦¤¬½Å¤¤¥Àー¥¯¥¨¥ë¥Õ¤¬°ÛÀ¤³¦¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡Ú¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ¡Û¡× 2025Ç¯4·î11Æü ¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡× ¡Ö»ç±À»û²È¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡× ¡Ö¥¹¥é¥¤¥àÅÝ¤·¤Æ300Ç¯¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥ì¥Ù¥ëMAX¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿ ¤½¤Î¤Ë¡× 2025Ç¯4·î12Æü ¡Ö¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡× ¡Ö°¤ÇÈÏ¢¤µ¤ó¤Ï¤Ï¤«¤ì¤Ê¤¤ season2¡× ¡Ö¥´¥ê¥é¤Î¿À¤«¤é²Ã¸î¤µ¤ì¤¿Îá¾î¤Ï²¦Î©µ³»ÎÃÄ¤Ç²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ë¡× ¡Ö¤¶¤ÄÎ¹-That's Journey-¡× 2025Ç¯4·î13Æü ¡ÖÃæÁµ»ûÀèÀ¸Êª²ø¹ÖµÁÏ¿ ÀèÀ¸¤¬Ææ¤ò²ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¡× ¡ÖÇ¦¼Ô¤È»¦¤·²°¤Î¤Õ¤¿¤ê¤°¤é¤·¡× 2025Ç¯4·î15Æü ¡Ö±§Ãè¿Í¥àー¥àー¡× ¡ÖÆü¡¹¤Ï²á¤®¤ì¤ÉÈÓ¤¦¤Þ¤·¡× ¡Ömono¡× ²»³Ú¡ÊÆüËÜ¡Ë 2025Ç¯4·î6Æü ¡Öto HEROes ～TOBE 2nd Super Live～¡× ¡öÆÈÀêÇÛ¿® 2025Ç¯4·î28Æü ¡ÖCreepy Nuts LIVE at TOKYO DOME¡× ¡öÆÈÀêÇÛ¿® ¥¹¥Ýー¥Ä 2025Ç¯4·î24Æü ¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ê¥Ó～¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¦¥ó¥¸ Vol.10¡× ¡öÆÈÀêÇÛ¿®