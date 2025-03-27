「ガンダムSEED FREDDOM」より「S.H.Figuarts ラクス・クライン（パイロットスーツVer.） ライドオン再現セット」9月発売決定！プラウドディフェンダー搭乗時の姿勢も再現
【GUNDAM FIGURE EXHIBITION】 開催期間：3月27日～9月8日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （東京都千代田区神田花岡町1-1） 入場料：無料
本商品は、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』に登場したラクス・クラインをパイロットスーツ姿で立体化した可動フィギュア。会場では「METAL ROBOT魂
ストライクフリーダムガンダム弐式」と共に展示され、プラウドディフェンダー搭乗時のライドオン姿勢を再現できることが明らかになった。
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts ラクス・クライン（パイロットスーツVer.） ライドオン再現セット」を9月に発売する。3月28日16時よりプレミアムバンダイで受注を開始する予定で、価格は13,200円。秋葉原の直営店TAMASHII NATIONS STORE TOKYOにて3月27日より開催の「GUNDAM FIGURE EXHIBITION」内で本商品を展示している。
本商品は、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』に登場したラクス・クラインをパイロットスーツ姿で立体化した可動フィギュア。会場では「METAL ROBOT魂
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