¿À¸Í¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¶¯ÅðÁê¼¡¤°¡¡¡Ö¥Þ¥Í¡¼¡¢¥Þ¥Í¡¼¡×¿ÏÊª»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬Æ¨ÁöÃæ
¡¡¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Ç26Æü¿¼Ìë¤«¤é27ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¶¯Åð¤¬2·ïÁê¼¡¤¤¤À¡£
2·ïÌÜ¤Î¶¯ÅðÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¿À¸Í¥È¥¢¥í¡¼¥ÉÅ¹=2025Ç¯3·î27Æü¸áÁ°¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è»³ËÜÄÌ3ÃúÌÜ¡¢¸¶ÌîÉ´¡¹·Ã»£±Æ
¡¡Ê¼¸Ë¸©·ÙÀ¸ÅÄ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¶è»³ËÜÄÌ5ÃúÌÜ¤Î¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥´ØÀ¾¹ñºÝÂç³Ø¿À¸Í»³¼êCÁ°Å¹¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¤«¤é26Æü¸á¸å11»þ45Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¶¯Åð¤Ç¤¹¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË¤¬¥ì¥¸¤Ç¥Ê¥¤¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÏÊª¤òÅ¹°÷¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¡Ö¥Þ¥Í¡¼¡¢¥Þ¥Í¡¼¡×¤Ê¤É¤È¶¼Ç÷¡£¥ì¥¸¤«¤é¸½¶â2Ëü8Àé±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡¡Åö»þÅ¹Æâ¤Ë¤ÏÅ¹°÷¤È¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¤¤¤¿µÒ¤À¤±¤Ç¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó30Ê¬¸å¤Î27Æü¸áÁ°0»þ15Ê¬¤´¤í¡¢Åì¤ËÌó900¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿Æ±¶è»³ËÜÄÌ3ÃúÌÜ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¿À¸Í¥È¥¢¥í¡¼¥ÉÅ¹¡×¤«¤éÆ±ÍÍ¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃË¤¬Å¹°÷¤ò¿ÏÊª¤Ç¶¼¤·¡¢¥ì¥¸¤«¤é¸½¶â12Ëü3Àé±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å¹Æâ¤Ë¤ÏÅ¹°÷¤À¤±¤Ç¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½ð¤ÏÆ±°ì¿ÍÊª¤ÎÈÈ¹Ô¤È¤ß¤Æ¡¢¶¯ÅðÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË¤Ï170¥»¥ó¥ÁÁ°¸å¤ÎÃæÇ¯¤¯¤é¤¤¤ÇÉþÁõ¤Ï¹õ¿§¤Î¾å²¼¤ËÇò¤¤¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊµÜºäÆàÄÅ¡¢¸¶ÌîÉ´¡¹·Ã¡Ë