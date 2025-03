「機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)」

4月9日(水)午前1時からPrime Videoで国内最速配信

(c)創通・サンライズ

Prime Videoは、2024年4月の配信ラインナップを発表。「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)」や「片田舎のおっさん、剣聖になる」など話題のアニメに加え、TOBE所属のアーティストらが共演する「to HEROes TOBE 2nd Super Live」を独占ライブ配信する。

4月の目玉作品は、「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)」[TVシリーズ]。

「エヴァンゲリオン」シリーズを手掛けるスタジオカラーと、ガンダムシリーズを手掛けるサンライズがタッグを組んで制作されたガンダムシリーズ最新作を、4月9日1時から国内最速配信する。

鶴巻和哉氏が監督、榎戸洋司氏がシリーズ構成、山下いくと氏がメカニカルデザイン、脚本を榎戸洋司氏と庵野秀明氏が務め、日本のアニメ史に大きな足跡を残し続けているクリエーター陣が集結している。

「片田舎のおっさん、剣聖になる」

4月6日(日)からPrime Videoで世界独占配信

(c)佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ/SQUARE ENIX・「片田舎のおっさん、剣聖になる」製作委員会

6日から世界独占配信するのは、アニメ「片田舎のおっさん、剣聖になる」。著者・佐賀崎しげる&イラストレーター・鍋島テツヒロによる小説を原作とし、乍藤和樹によるコミカライズと合わせシリーズ累計700万部を突破した大人気作品をアニメ化。

片田舎で道場を構える剣術師範の中年・ベリルが、王国騎士団長にまで出世した元弟子から騎士団付きの特別指南役として推薦され、凄まじい腕前を発揮していく、王道の剣客無双ファンタジー。

「【推しの子】-The Final Act-」

4月18日(金)からPrime Videoで独占配信

(c)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・東映 (c)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・2024 映画【推しの子】製作委員会

日本映画では、「【推しの子】 -The Final Act-」が配信開始。

2020年に「週刊ヤングジャンプ」にて赤坂アカ氏と横槍メンゴ氏の共同名義で連載スタートし、実写ドラマ化されたAmazon Originalドラマ「【推しの子】」の続きを描いた映画を、4月18日(金)から独占配信。

本作では、アイ(齋藤飛鳥)の双子の子供に転生したアクア(櫻井海音)とルビー(齊藤なぎさ)を中心に、アイを殺した真犯人への壮絶な復讐劇が繰り広げられる。なお、アイを演じた主演の齋藤飛鳥は日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞している。

「結束、その先へ ~侍たちの苦悩と希望~」

4月25日(金)からPrime Videoで独占配信

(c)2025「結束、その先へ」製作委員会 (c)World Baseball Softball Confederation

侍ジャパンの完全密着ドキュメンタリー第4弾「結束、その先へ ~侍たちの苦悩と希望~」は、4月25日から独占配信開始。

2023年10月に侍ジャパントップチームの新たな指揮官に就任した井端弘和監督のチーム作りから、「アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023」初陣での連覇、昨年2024年11月に開催された「第3回 WBSCプレミア12」まで、“結束”を胸に時に苦悩し、時に希望を抱き、先を見据えて戦う侍ジャパンの姿に密着した。

Amazon Original「G20 ~大統領を救出せよ~」

4月10日(木)からPrime Videoで独占配信

(c)Amazon Content Services LLC

Amazon Original「G20 ~大統領を救出せよ~」は4月10日から配信スタート。テロリストの標的となった G20サミットを舞台に、家族、世界のリーダーたち 、そして自由を守るために立ち向かう女性大統領を描く。

主人公のダニエル・サットン大統領を、映画「フェンス」でアカデミー賞とゴールデングローブ賞の助演女優賞を獲得したヴィオラ・デイヴィスが演じたほか、「ザ・ボーイズ」の極悪非道ヒーロー、ホームランダー役でお馴染みのアントニー・スターがテロリストのリーダーを演じている。

「バッドボーイズ RIDE OR DIE」

4月25日(金)から見放題最速配信

(c)2024 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved.

ウィル・スミス&マーティン・ローレンス共演による、大ヒットバディアクション「バッドボーイズ」シリーズの4作目「バッドボーイズ RIDE OR DIE」は4月25日から見放題最速配信スタート。

マイアミ市警の敏腕刑事・マイクの結婚式で意識不明になり、亡くなった元上司ハワード警部から“お告げ”を受けた相棒のマーカスは、その予言通り持ち上がった故ハワード警部の疑惑の真相を突き止めるべく動き出す。

「to HEROes ~TOBE 2nd Super Live~」

4月6日(日)18時から220以上の国と地域のPrime Videoで独占ライブ配信

同日22時から特典映像を配信/4月10日(木)10時から4月19日(土)まで見逃し配信

4月20日(日)から特別編集版を独占配信

TOBEの三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、ISSEI、CLASS SEVENらが集結するライブイベント「to HEROes TOBE 2nd Super Live~」の京セラドーム大阪での公演を、4月6日18時(日本時間)から220以上の国と地域で独占ライブ配信する。

同日のライブ終了直後22時からは、アーティストへのインタビューやCLASS SEVENのデビュー発表当日ドキュメントをまとめた特典映像を配信。4月10日10時から4月19日までの期間で見逃し配信を実施。4月20日からは特別編集版を独占配信する。

「Creepy Nuts LIVE at TOKYO DOME」

4月28日(月)からPrime Videoで独占配信

(c)Sony Music Labels, Inc.@@

2月11日に行なわれたCreepy Nuts初となる東京ドーム公演「Creepy Nuts LIVE at TOKYO DOME」を4月28日から独占配信。

完全見切れ席を含めた全席完売となった本公演では、ニューアルバム「LEGION」の1曲目「中学22年生」から始まり、「よふかしのうた」、「のびしろ」などファン待望の楽曲や、グローバルヒットとなった「 Bling-Bang-Bang-Born」、「オトノケ」を披露し、5万人が熱狂した。

このほかの2025年4月新着予定作品は以下の通り。

2025年4月新着予定作品一覧

映画(日本)

4月1日(火)

・「唄う六人の女」

・「水深ゼロメートルから」

・「月」

4月12日(土)

・「カラオケ行こ!」

4月18日(金)

・「【推しの子】-The Final Act-」 ※独占配信

4月25日(金)

・「結束、その先へ ~侍たちの苦悩と希望~」 ※独占配信

4月30日(水)

・「怪獣ヤロウ!」 ※独占配信

映画(海外)

4月1日(火)

・「アンチャーテッド」

・「イマジナリー」 ※見放題独占配信

・「モービウス」

4月10日(木)

・Amazon Original「G20 ~大統領を救出せよ~」 ※午後4時から独占配信

4月11日(金)

・「イゴールの約束」

4月19日(土)

・「プレデター」

・「プレデター2」

・「プレデターズ」

・「ザ・プレデター」

4月22日(火)

・Amazon Original「コモン・グラウンド:大地を救う再生農業」 ※午後4時から独占配信

4月24日(木)

・Amazon Original「アッシュ ~孤独の惑星~」 ※午後4時から独占配信

4月25日(金)

・「バッドボーイズバッドボーイズ RIDE OR DIE」 ※見放題最速配信

・「バービー」 ※見放題独占配信

映画(韓国)

4月3日(木)

・「デシベル」

4月4日(金)

・ 「ベテラン」 ※独占配信

4月18日(金)

・「破墓/パミョ」 ※見放題独占配信

アニメ映画(日本)

4月4日(金)

・「宇宙戦艦ヤマト 劇場版」(1977年)

・「さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち」

・「宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち」

・「ヤマトよ永遠に」

・「宇宙戦艦ヤマト 完結編」

・「宇宙戦艦ヤマト 復活篇」

・「宇宙戦艦ヤマト2 総集編」

・「宇宙戦艦ヤマトIII 太陽系の破滅」

テレビドラマ(海外)

4月3日(木)

・Amazon Original「ボンズマン:悪霊ハンター」シーズン1 ※午後4時から独占配信

4月12日(土)

・「ドクター・デス 死を呼ぶ医者」シーズン1

4月24日(木)

・Amazon Original「エトワール」シーズン1 ※午後4時から独占配信

テレビアニメ(海外)

4月17日(木)

・Amazon Original「#1ハッピーファミリー USA」 ※午後4時から独占配信

ドキュメンタリー(海外)

4月8日(火)

・Amazon Original「スパイ・ハイ」シーズン1 ※午後4時から独占配信

バラエティー(日本)

4月10日(木)

・「ワイルドトリッパー!!」 ※独占配信

4月17日(木)

・「3年C組 指原x翔太」 ※独占配信

バラエティー(海外)

4月18日(金)

・Amazon Original「ノット・ベリー・グランド・ツアー」シーズン1 ※午前9時から独占配信

テレビアニメ(日本)

4月1日(火)

・「夏目友人帳」第1期~第7期

・「夏目友人帳 石起こしと怪しき来訪者」

・「フリクリ」

4月3日(木)

・「この恋で鼻血を止めて」

・「未ル わたしのみらい」

4月4日(金)

・「鬼人幻燈抄鬼人幻燈抄 -葛野編-」

・「ロックは淑女の嗜みでして」

4月5日(土)

・「謎解きはディナーのあとで」 ※世界独占配信

・「ボールパークでつかまえて!」

4月6日(日)

・「ウィッチウォッチ」

・「片田舎のおっさん、剣聖になる」 ※世界独占配信

・「勘違いの工房主~英雄パーティの元雑用係が、実は戦闘以外がSSSランクだったというよくある話~」

・「最強の王様、二度目の人生は何をする?」

・「プリンセッション・オーケストラ」

・「前橋ウィッチーズ」

4月7日(月)

・「ある魔女が死ぬまで」

・「WIND BREAKER」Season 2

・「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-」

・「GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS」

・「履いてください、鷹峰さん」

4月8日(火)

・「アン・シャーリー」

・「俺は星間国家の悪徳領主!」

・「ギャグマンガ日和 GO」

・「九龍ジェネリックロマンス」

・「黒執事 -緑の魔女編-」

・「#コンパス 2.0 戦闘摂理解析システム」

・「Summer Pockets」

・「真・侍伝 YAIBA」

・「ちくわ戦記~おれのカワイイで地球侵略~」

4月9日(水)

・「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)」 ※見放題最速配信

・「クラシック★スターズ」

・「男女の友情は成立する? (いや、しないっ!!)」

・「LAZARUS ラザロ」

・「華 Doll*-Reinterpretation of Flowering-」

4月10日(木)

・「かくして!マキナさん!!【かくしてる版】」

・「ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた【オンエア版】」

4月11日(金)

・「ウマ娘 シンデレラグレイ」

・「紫雲寺家の子供たち」

・「スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました」そのに

4月12日(土)

・「アポカリプスホテル」

・「阿波連さんははかれない season2」

・「ゴリラの神から加護された令嬢は王立騎士団で可愛がられる」

・「ざつ旅 -That's Journey-」

4月13日(日)

・「中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。」

・「忍者と殺し屋のふたりぐらし」

4月15日(火)

・「宇宙人ムームー」

・「日々は過ぎれど飯うまし」

・「mono」

音楽(日本)

4月6日(日)

・「to HEROes ~TOBE 2nd Super Live~」 ※独占配信

4月28日(月)

・「Creepy Nuts LIVE at TOKYO DOME」 ※独占配信

スポーツ

4月24日(木)

・「ボクシングナビ~プレミアムラウンジ Vol.10」 ※独占配信