Amazonプライム会員になると追加料金なしで利用できる定額制の動画配信サービス(SVOD)「Prime Video」で、4月より配信開始となる新着作品を紹介する。※視聴には会員登録が必要。配信開始日は変更になる可能性あり。4月は、映画『【推しの子】 -The Final Act-』や侍ジャパンのドキュメンタリー第4弾『結束、その先へ 〜侍たちの苦悩と希望〜』の独占配信、トップアイドルによる新作バラエティー番組、『to HEROes TOBE 2nd Super Live』のライブ配信、2月11日に行われたCreepy Nuts初となる東京ドーム公演『Creepy Nuts LIVE at TOKYO DOME』の独占配信などを予定している。

『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』や『片田舎のおっさん、剣聖になる』をはじめ、続々配信開始となる2025年新作春アニメのラインナップは、最下段に掲載(Yahoo!ニュースでは2ページ目)。■映画(日本)4月1日(火)『唄う六人の女』『水深ゼロメートルから』『月』4月12日(土)『カラオケ行こ!』4月18日(金)『【推しの子】 -The Final Act-』*独占配信4月25日(金)『結束、その先へ 〜侍たちの苦悩と希望〜』*独占配信4月30日(水)『怪獣ヤロウ!』 *独占配信■映画(海外)4月1日(火)『アンチャーテッド』『イマジナリー』 *見放題独占配信『モービウス』4月10日(木)Amazon Original『G20 〜大統領を救出せよ〜』(G20/アメリカ) *午後4時から独占配信4月11日(金)『イゴールの約束』4月19日(土)『プレデター』『プレデター 2』『プレデターズ』『ザ・プレデター』4月22日(火)Amazon Original『コモン・グラウンド:大地を救う再生農業』(Common Ground/アメリカ) *午後4時から独占配信4月24日(木)Amazon Original『アッシュ 〜孤独の惑星〜』(Ash/アメリカ) *午後4時から独占配信4月25日(金)『バッドボーイズ RIDE OR DIE』 *見放題最速配信『バービー』 *見放題独占配信■映画(韓国)4月3日(木)『 デシベル』4月4日(金)『ベテラン』 *独占配信4月18日(金)『破墓/パミョ』 *見放題独占配信■アニメ映画(日本)4月4日(金)『宇宙戦艦ヤマト 劇場版』(1977年)『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』『宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち』『ヤマトよ永遠に』『宇宙戦艦ヤマト 完結編』『宇宙戦艦ヤマト 復活篇』『宇宙戦艦ヤマト2 総集編』『宇宙戦艦ヤマトIII 太陽系の破滅』■テレビドラマ(海外)4月3日(木)Amazon Original『ボンズマン:悪霊ハンター』シーズン 1(The Bondsman/アメリカ) *午後4時から独占配信4月12日(土)『ドクター・デス 死を呼ぶ医者』シーズン 14月24日(木)Amazon Original『エトワール』シーズン 1(Etoile/アメリカ )*午後4時から独占配信■テレビアニメ(海外)4月17日(木)Amazon Original『#1ハッピーファミリー USA』(#1 Happy Family USA/アメリカ) *午後4時から独占配信■ドキュメンタリー(海外)4月8日(火)Amazon Original『スパイ・ハイ』シーズン 1(Spy High/アメリカ) *午後4時から独占配信信■バラエティー(日本)4月10日(木)『ワイルドトリッパー !!』 *独占配信4月17日(木)『3年C組 指原x翔太』 *独占配信■バラエティー(海外)4月18日(金)Amazon Original『ノット・ベリー・グランド・ツアー』シーズン 1(The Not Very Grand Tour/イギリス)*午前9時から独占配信■音楽(日本)4月6日(日『to HEROes 〜 TOBE 2nd Super Live〜』 *独占配信4月28日(月)『Creepy Nuts LIVE at TOKYO DOME』 *独占配信■スポーツ4月24日(木)『ボクシングナビ〜プレミアムラウンジ Vol.10』 *独占配信■テレビアニメ(日本)4月1日(火)『夏目友人帳』第1期〜第7期『夏目友人帳 石起こしと怪しき来訪者』『フリクリ』4月3日(木)『この恋で鼻血を止めて』『未ル わたしのみらい』4月4日(金)『鬼人幻燈抄 -葛野編 -』『ロックは淑女の嗜みでして』4月5日(土)『謎解きはディナーのあとで』 *世界独占配信『ボールパークでつかまえて! 』4月6日(日)『ウィッチウォッチ』『片田舎のおっさん、剣聖になる』 *世界独占配信『勘違いの工房主〜英雄パーティの元雑用係が、実は戦闘以外が SSSランクだったというよくある話〜 』『最強の王様、二度目の人生は何をする?』『プリンセッション・オーケストラ』『前橋ウィッチーズ』4月7日(月)『ある魔女が死ぬまで』『WIND BREAKER』 Season 2『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』『GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS』『履いてください、鷹峰さん』4月8日(火)『アン・シャーリー』『俺は星間国家の悪徳領主!』『 ギャグマンガ日和 GO』『九龍ジェネリックロマンス』『黒執事 -緑の魔女編 -』『#コンパス 2.0 戦闘摂理解析システム』『Summer Pockets』『真・侍伝 YAIBA』『ちくわ戦記〜おれのカワイイで地球侵略〜』4月9日(水)『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』 *見放題最速配信『クラシック★スターズ 』『男女の友情は成立する ?(いや、 しないっ !!)』『LAZARUS ラザロ』『 華 Doll*-Reinterpretation of Flowering-』4月10日(木)『かくして!マキナさん !!【かくしてる版】』『ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた【オンエア版】』4月11日(金)『ウマ娘 シンデレラグレイ』『紫雲寺家の子供たち』『スライム倒して 300年、知らないうちにレベルMAXになってました』そのに4月12日(土)『アポカリプスホテル』『阿波連さんははかれない season2』『ゴリラの神から加護された令嬢は王立騎士団で可愛がられる』『ざつ旅 -That's Journey-』4月13日(日)『中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。』『忍者と殺し屋のふたりぐらし』4月15日(火)『宇宙人ムームー』『日々は過ぎれど飯うまし』『mono』(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・東映 (C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・ 2024 映画【推しの子】製作委員会(C)創通・サンライズ(C)Storm Labels Inc.(C)共同テレビジョン(C)Sony Music Labels, Inc.