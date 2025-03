Microsoft専門のニュースサイト「Windows Latest」は2025年3月23日(現地時間)、「Windows 11 Start menu's right-click menu now lets you rearrange apps, and more」において、「Windows Insider Program」からWindows 11バージョン24H2向けの「ビルド26120.3576(KB5053650)」およびWindows 11バージョン23H2向けの「ビルド22635.5090(KB5053649)」がリリースされたと伝えた。前者は開発チャネルおよびベータチャネルから、後者はベータチャネルから3月17日にリリースされた。Windows Latestは公式アナウンスに記載されていない新機能について概要を伝えている。Windows 11 Start menu's right-click menu now lets you rearrange apps, and more