¡Ú¶ÄÅ·Ìîµå㊙»Ë¡ÛÉÏÂÇ²ò¾Ã¤òÁÀ¤¤Ê¸»úÍ·¤Ó¤ÇµåÃÄÌ¾¤òÊÑ¹¹¡Ä¸Î¡¦ÅÄÂ¼¶ð¼£Ïº¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×
¡Ú¶ÄÅ·Ìîµå㊙»Ë¡Û#19
Ê¿Á³¤Èµå¾ì¤ò½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¡ÖÈ¿¼Ò¡×¤¬Áª¼ê¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¡Ä¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤ÏÈ¬É´Ä¹ËÉ»ß¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈ¯Â¤·¤¿
¡¡¥×¥íÌîµå90Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉËþºÜ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¨¤ÐÅÄÂ¼¶ð¼£Ïº¡£¡È¥é¥Ã¥Ñ¡É¤³¤È¡¢¤¢¤Î±ÊÅÄ²í°ì¡ÊÂç±Ç±Ç²è¼ÒÄ¹¡Ë¤â¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Âçºå¡¦Á¥¾ì¤ÎÂçÅ¹¡¢Á¡°Ý¤ò°·¤Ã¤¿¡ÖÅÄÂ¼¶ð¡×¡Ê¤¿¤à¤é¤³¤Þ¡Ë¤ÎÂçÃ¶Æá¡£¼ã¤¤º¢¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÊÙ¶¯¤ÇÅÏÊÆ¤·¤¿ºÝ¤ËÂç¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¡¢Ç®Îõ¤ÊÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤Î¥×¥íÌîµå¤Ë»²²è¤·¤¿¤Î¤Ï1937¡Ê¾¼ÏÂ12¡ËÇ¯¡£ÂçÅìµþ¤òÇã¼ý¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÌ¾¤ò¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¡×¡ÊËÜµò¡¦Âçºå¡Ë¤Ë¡£41Ç¯¤Ë¡ÖÄ«Æü¡×¤È²þÌ¾¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡×¡ÖÂÀÍÛ¥í¥Ó¥ó¥¹¡×¤È¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤ËÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£¤Þ¤ë¤Ç¿ÀÍê¤ß¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¡ÖÂÀÍÛ¡×¤â1Ç¯Â¤é¤º¤Ç¡ÖÂçÍÛ¥í¥Ó¥ó¥¹¡×¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡47Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤¬50¾¡64ÇÔ5Ê¬¤±¤Ç²¼¤«¤é2ÈÖÌÜ¤Î7°Ì¡£¤½¤ÎÁ°Ç¯¤â42¾¡60ÇÔ3Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¡¢¡ÖÂÀ¡×¤ò¡ÖÂç¡×¤È¡ÈÅÀ¤ò¼è¤ë¡É¤Ë³Ý¤±¤¿Ê¸»úÍ·¤Ó¡£¿ÀÍÍ¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢²þÌ¾¤·¤¿¤½¤Î48Ç¯¤â61¾¡74ÇÔ5Ê¬¤±¤Î8µåÃÄÃæ6°Ì¡£ÕûÍý¶þ¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åµ·¿Åª¤Ê¥¿¥Ë¥Þ¥Áµ¤¼Á¤ÇÊÌÁñÆâ¤Ë¹ç½É½ê¤òºî¤ê¡¢¿©»ö¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤ÉÁª¼ê¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç½Ë¾¡¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£Àï¸å¤âÌîµåÉü³è¤Î¤¿¤á¤Î´´Éô¤Ë¤è¤ë²ñ¹ç¤òÅìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎÊÌÅ¡¤Ç³«¤¯¤Ê¤ÉÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤ÏÈ¾Ã¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾Î¡ÖÅÄÂ¼¶ð¡×¡¢µå³¦¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ðÇ®¤¬·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¥»¡¦¥Ñ2¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿50Ç¯¡£¾¾ÃÝ¤È»ñËÜÄó·È¤·¤Æ¡Ö¾¾ÃÝ¥í¥Ó¥ó¥¹¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¡¼¥¹¿¿ÅÄ½ÅÃË¤Î39¾¡¡¢¼ç¼´¾®ÄáÀ¿¤Î51ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥»Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏËèÆü¥ª¥ê¥ª¥ó¥º¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÄÂ¼¶ð¤Ï´¿´î¤Î±²¤Î¤Ê¤«¤Ç»ý¤Á·Ý¤ÎÍçÍÙ¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£70Ç¯¤ËÅÂÆ²Æþ¤ê¡£
¡¡Á¡°ÝÉÔ¶·¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ53Ç¯¤Ëµå³¦¤«¤éµî¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÇäµÑ¤Ë¤ÏÄñ¹³¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£ÅÄÂ¼¶ð¤¬°¦¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆºòÇ¯ÆüËÜ°ì¤ÎDeNA¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê¿ûÃ«óî¡¿Åìµþ¥×¥íÌîµåµ¼ÔOB¥¯¥é¥Ö²ñÄ¹¡Ë