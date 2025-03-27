²¬»³»Ô¤Î»³²Ð»ö5ÆüÌÜ¡¡Èô¤Ó²Ð¤Ë¤è¤êËÌÂ¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È±ä¾Æ³ÈÂç¡Ú27Æü¸áÁ°9»þ30Ê¬¸½ºß¡Û
²¬»³»Ô¤Î»³²Ð»ö¡¡27ÆüÄ«¤Î¾Ã²Ð³èÆ°
¡¡²¬»³»Ô¤Î»³²Ð»ö¤Ï¡¢27Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é5ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³»Ô¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢26Æü¸á¸å7»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î±ä¾ÆÈÏ°Ï¤Ï559ha¤Ç¡¢¸á¸å2»þ¤Î»þÅÀ¤«¤é13ha³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡27ÆüÄ«¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Èô¤Ó²Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¾Åç¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È±ä¾Æ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£27Æü¤â²¬»³¸©Æâ¤Î¾ÃËÉ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«±ÒÂâ¤ä¹áÀî¸©¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¥Ø¥ê¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë·úÊª¤ÎÈï³²¤Ï¡¢¶õ¤²È¤ÈÁÒ¸Ë¤Î·×6Åï¤Ç¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½Ð²Ð¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³¤´ßÀþ¤«¤é1.6km¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë²¬»³»ÔÆî¶èË°±ºÃÏÆâ¤Î»³Ãæ¤Î¶õ¤²ÈÉÕ¶á¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ú¤Â³¤Ä´ººÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£