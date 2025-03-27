Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò»á¡¡É×¤Î¡Ö2Ãú·ý½Æ¡×ÀîÃ«½¤»Î¡õ18ºÐÄ¹½÷¤È¤Î¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÊüÁ÷ºî²È¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò»á¡Ê50¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö2Ãú·ý½Æ¡×¤ÎÀîÃ«½¤»Î¡Ê50¡Ë¡¢18ºÐÄ¹½÷¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö3·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë22:00¡ÁTBS¡ÚÝ¯°æ¡¦ÍµÈ¡¡THEÌë²ñ¡Ûº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤½÷¤¿¤ÁVS¥Î¡¼¥×¥é¥óÃË¡Ù¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢¼«¿È¤ÈÀîÃ«¡¢Ä¹½÷¤Î°ì²Ö¤µ¤ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤»¤Ã¤«¤Á¤Ç¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤»ä¤È¡¢Ä¹½÷&½¤»Î¤¯¤ó¤È¤Î1Æü¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥Î¡¼¥×¥é¥ó¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²°¤µ¤ó¤Î¥Ö¥é¥Þ¥è¾®¿ù¤¯¤ó¤È¤ÎÈæ³Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Ìî¡¹Â¼»á¤ÏºòÇ¯5·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°¦Ì¼2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢²ò¶Ø¤·¤Æ¡£Ì¼¤¬·ÝÇ½³¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¾å¤Î»Ò¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ü¥¤¥È¥ì¤ËÄÌ¤¤½Ð¤·¤Æ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìî¡¹Â¼»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¤À¤Ê¡¡Ì¼¤µ¤ó¤âÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤É¤Á¤é¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡¡¤ª¾îÍÍ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£