NHK¼óÆ£ÆàÃÎ»Ò¥¢¥Ê¡¡¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡×Â´¶È¡Ö»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×
¡¡NHK¤Î¼óÆ£ÆàÃÎ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê45¡Ë¤¬27Æü¡¢·îÍË¤«¤éÌÚÍË¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖNHK¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°5»þ¡Ë¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£
¡¡7»þ45Ê¬¤ÎÁ´¹ñ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½ª¤ï¤ëÄ¾Á°¡¢º£°ææÆÇÏ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¼óÆ£¥¢¥Ê¤Ïº£Æü¤Ç¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜºÇ¸å¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿¼óÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡Ö³§ÍÍ¡¢3Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÄ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£Æü¤âÌÀÆü¤â³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤°ìÆü¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡´ØÅì¡¦¹Ã¿®±ÛÃÏÊý¤Ç¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»Ä¾Á°¤Ë¤Ï¡¢4·î¤«¤é¤Ï¡Ö¼óÅÔ·÷¾ðÊó¡¡¥Í¥¿¥É¥ê¡ª¡×¡Ê¶âÍË¸å7¡¦30¡Ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤ªÌÜ¤Ë³Ý¤«¤ì¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Öº£Æü¤âÎÉ¤¤°ìÆü¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£