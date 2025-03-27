¡Øtimelesz¡Ù¤¬¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×À®¸ù¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾º¤Î°ìÊý¡Ä¡ÄÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Á¤¿¤Á¤Î¿Éíå¤ÊÀ¼¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÎÅê¹Æ¤Ë10¡Á20Ëü¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×
¡Ç11Ç¯11·î¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡ØSexy Zone¡Ù¤Ï¡Ç24Ç¯£´·î£±Æü¤Ë¡Øtimelesz¡Ù¤Ë²þÌ¾¡££³·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÃæÅç·ò¿Í¡Ê31¡Ë¤¬Ã¦Âà¤·¤¿¤¿¤á¡¢¡Øtimelesz¡Ù¤Ïº´Æ£¾¡Íø¡Ê28¡Ë¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê30¡Ë¡¢¾¾ÅçÁï¡Ê27¡Ë¤Î£³¿ÍÂÎÀ©¤ÇºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁý°÷¤ò·è°Õ¡£Netflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤ÎÇÐÍ¥Éô½êÂ°¤À¤Ã¤¿»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê30¡Ë¤È¸¶²Å¹§¡Ê29¡Ë¡¢°ìÈÌ¸øÊç¤«¤éÃöËó¼þÅÎ¡Ê23¡Ë¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡Ê22¡Ë¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡Ê25¡Ë¤¬¡Øtimelesz¡Ù¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£²·î15Æü¤Ë¿·ÂÎÀ©¤¬»ÏÆ°¤·¡¢28Æü¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡ØRock this Party¡Ù¤òÇÛ¿®¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡Øtimelesz¡Ù¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Øtimelesz¡ÖRock this Party¡×Music Video TEASER¡Ù¡Ê£³·î17Æü¸ø³«¡Ë¤Ï¡¢21Æü¸á¸å£·»þ»þÅÀ¤Ç67Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ç¤³¤Î¹¥¿ô»ú¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î²ò¶Ø¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢21Æü¸á¸å10»þ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡Øtimelesz¡ÖRock this Party¡× (YouTube Ver.)¡Ù¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï180Ëü²ó¡Ê22Æü¸á¸å£·»þ»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂçÄñ10¡Á20Ëü¤â¤Î¡Ø¤¤¤¤¤Í¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØSexy Zone¡Ù»þÂå¤Ï¤ªÀ¤¼¤Ë¤âÂç¥¹¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡È´é¡ÉÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿ÃæÅç¤âÃ¦Âà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î´íµ¡Åª¾õ¶·¤òÂÇ³«¤·¤¿¤Î¤¬¥¿¥¤¥×¥í¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥×¥í¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Øtimelesz¡Ù¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ°÷¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢Áý°÷¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤¬¤æ¤¨¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Á¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î»þÂå¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°ìÈÌÏÈ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÃöËó¡¢¼ÄÄÍ¡¢¶¶ËÜ¤òµñÀä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÀÆ°¤òÃí»ë¤·¡¢°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖCDTV¡×¡ÖM¥¹¥Æ¡×¤Ç¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë
¡Ö£³·î17Æü¤Ë¡Øtimelesz¡Ù¤¬²»³ÚÈÖÁÈ¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢ÃöËó¤¬¸¶¤Î´é¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»öÁ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»ºÑ¤ß¤Î¡È¥¤¥¸¤ê¡É¤Î°ì¼ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¶¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¡Ø´é±£¤¹¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¡¢ÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤¹À¼¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Æ±ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Øtimelesz¤ÎQrzone¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃöËó¡¢¼ÄÄÍ¡¢¶¶ËÜ¤é£³¿Í¤¬½Ð±é¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç21ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¤¬¡¢¡È³¬ÃÊ¹ß¤ê¡É¤ò¤á¤°¤ë¼ÄÄÍ¤ÎÈ¯¸À¤âÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤Ï½Ð±é¼Ô¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Î³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Ì¾Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ÄÄÍ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë³¬ÃÊ¹ß¤ê¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ã¤·¤ç¡×¡Ö¤É¤¦¹ß¤ê¤è¤¦¤«¤Ê¡£²¶¡¢¼ê¤¹¤ê³ê¤í¤¦¤«¤Ê¡£¼ê¤¹¤ê¤Ê¤¤¤±¤É¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¯£¶ÃÊÈô¤Ð¤·¤¯¤é¤¤¤Ç¥Õ¡¼¡ª¡¡¤Ã¤Æ¡£¾®£²¡Ê¾®³Ø£²Ç¯À¸¡Ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Î¥ê¤Ç¡×¤È¡¢Éâ¤«¤ìµ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¿É¸ý¥³¥á¥ó¥È¤¬SNS¤ÇÂ³¡¹¤È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ò¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤Î³¬ÃÊ¹ß¤ê¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ó
¡Ò¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¶¤±¤¿Ï¢Ãæ¤Ë¤Ï¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤Î³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ó
¡Ò¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤«¤éµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ó
¡Ò¡ØQrzone¡Ù¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¶¤±¤¿ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÉÔ²÷¡£¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤Î³¬ÃÊ¹ß¤ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ËÜÈÖ¤Ï¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¤è¡Ó
¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¼ÄÄÍ¤¬¤Ï¤·¤ã¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÎé¤·¤Æ¤«¤éÀÅ¤«¤Ë³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤Ö¤ó¡¢¡Øtimelesz¡Ù¤ò²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëµÆÃÓ¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¡Ê£³·î12ÆüÇÛ¿®¡Ë¤ÎÆ°²èÆâ¤Ç¡Ø²¿¤ä¤Ã¤Æ¤âÃ¡¤«¤ì¤ë¡Ù¤È¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼£¸¿Í¤Ç¡Ø¸ÀÆ°¤È¤«¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÎÉ¤¤ÇÈ¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Á¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤Û¤É¤ÎÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£